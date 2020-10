Rescatan a 170 perritos de una granja de carne en Corea del Sur

Fue gracias a la operación de la organización que consiguieron salvar y trasladar a Estados Unidos, cerca de 200 canes de convertirse en alimento para el consumo humano, entre ellos 170 canes de diversas razas que eran criados en la granja ubicada en la región de Haemi.

Además del rescate en la mencionada granja, la HSI informó que también se consiguieron salvar a otros 26 perros que formaban parte del cargamento de un mercado de carne, el cual debido a las restricciones por el COVID-19 no había salido del país.

"Aunque la mayoría de las personas en Corea del Sur no comen carne de perro con regularidad, y el apoyo a la prohibición está creciendo, quedan miles de granjas de todos los tamaños en todo el país, donde los perros soportan una dura existencia", comentó la vicepresidenta de campañas de animales de la organización HSI, Kelly O'Meara.

Los canes rescatados permanecerán en refugios ubicados en Washington DC y en Montreal, Canadá, donde serán evaluados y recibirán el tratamiento que necesiten, además de recibir alimento y un lugar donde se les brinden cuidados dignos, según comentó la organización.

"Con menos personas que quieren comer perros, los granjeros (...) trabajan con el HSI para encontrar una solución que les brinde a ellos y al resto de los perros la oportunidad de una nueva vida. Con el interés de los criadores y el apoyo del público, esperamos que el gobierno coreano adopte este tipo de enfoque para eliminar esta industria para siempre", agregó la HSI respecto a la situación.

Together, we did it! Last dog, named Lou, has been removed from this South Korean dog meat farm & the facility has been shut down for good!

The lives of Lou & 170+ dogs will be changed forever! THANK YOU to everyone who supported our efforts & made this rescue a reality! ❤ pic.twitter.com/O78m17kYrc