Denuncian a profesor que 'humilló' a alumnos durante clase en línea

Una vez más un profesor se ve envuelto en polémica en redes sociales, gracias a una situación que se presentó durante una clase en línea en la que 'humilló' a tres de sus alumnos tras presentarse problemas con los equipos que estos emplean para comunicarse durante la pandemia.

El hombre que fue identificado como profesor del Tecnológico de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, ha sido señalado y criticado en redes, gracias al video donde se le escucha reprender a una de sus alumnas por no contar con el equipo necesario para comunicarse a través de la videollamada, además de reprender a otra joven por defender a su compañera.

"Ya el semestre va más del 50 por ciento, ya era para que hubiera arreglado su equipo señorita (...) No le entiendo nada, no le escucho nada", dice el maestro para después comenzar a discutir con otra joven que intenta abogar por su compañera ante la falta de un buen equipo que le permita establecer una buena comunicación.

"Sí, sí, usted es la defensora, ¿le tiene honorarios? Deje que ella se defienda por si sola, señorita (...) No es mi problema que no le sirva su micrófono. Que lo arregle o que vaya al Tecnológico o algún otro lugar. Cuando hay un problema, hay más de una solución (...) No defienda nada más por defender, esos son 'abogadillos' de esos 'rascuachos', ella tiene los suficientes para defenderse", agrega el profesor.

Sin embargo la situación no terminó ahí, pues instantes después se quejó sobre los 'problemas de habla' de uno de sus alumnos.

"Aparte de que tú tienes una voz que no se escucha bien, un problema de salud que tú tendrás que resolver o tu familia. Tu equipo no está funcionando bien. Yo te agradezco lo dejamos para ahí", exclama el profesor antes de dar paso a una discusión con su alumno.

"Usted ya reprobó conmigo antes, no sé porqué razón está aquí, su situación la tiene que revisar un psicólogo, un psiquiatra o un médico. Necesitan analizarla, Alejandro (...) Yo no voy a dar un resultado positivo sobre alguien que no está en condiciones", concluye el profesor.

Las palabras del profesor se han convertido en blanco de diversas opiniones en redes sociales, pues mientras unos consideran que fueron una 'humillación' para los estudiantes, otros justifican el actuar del catedrático ante la situación y problemas que se viven durante las clases en línea.