'Se han dejado atrás los días más negros de la inseguridad', asegura Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, presentó oficialmente este viernes su renuncia al cargo, en la que admitió que falta mucho por hacer, de manera particular "en el rezago histórico que representan los homicidios dolosos, esa herencia negra de sexenios de corrupción de políticos y funcionarios públicos que pusieron los cuerpos de seguridad al servicio de una u otra organización criminal".

Sin embargo, Durazo Montaño, quien buscará la gubernatura de Sonora, aseguró que se han estado dejando atrás los días más negros de la inseguridad, con los logros alcanzados durante su gestión de casi dos años.

"En estos casi dos años de gobierno, hemos cambiado las características del Estado en el ámbito de la seguridad", dijo.

"Lo más importante: ha quedado en el pasado, el contubernio de autoridades federales de seguridad pública con la delincuencia", presumió en un texto de más de dos cuartillas.

El sonorense reiteró que la herencia de los gobiernos anteriores fue grave, pues recibieron un país oliendo a pólvora.

"Anteriores gobiernos dejaron avanzar la violencia a niveles de emergencia nacional. Encontramos instituciones de seguridad insuficientes, corrompidas e impregnadas de vicios. La guerra contra el narco desembocó en cientos de miles de vidas perdidas y desaparecidos a causa de la violencia, por citar con cierta cortesía los saldos más relevantes", acusó.

Y añadió: "No podíamos fingir que el problema era sencillo ni limitarnos a administrar el caos heredado. Lograr la paz pasaba por dotar al Estado mexicano de los instrumentos imprescindibles para combatir eficazmente la inseguridad pública".

Indicó que el crimen organizado ha sido privado de lo que hasta hace poco había considerado su territorio; "hemos despojado a los grupos criminales de su capacidad para retar al Estado mexicano. Ello no significa que no enfrentemos problemas con las organizaciones criminales, significa tan solo que su capacidad es ahora insuficiente para retar al Estado".

Presumió que el país registra ya una disminución sensible en 13 de los 17 rubros de la incidencia criminal que afectan más directamente a la población, como robo de vehículos y a casa habitación, secuestro, asalto a transeúntes, entre otros.

"Incluso, durante 2019 se logró un punto de inflexión en el número de homicidios dolosos. Las recientes cifras publicadas por el INEGI corroboran que empieza a decrecer su estadística, así sea de manera ligera", refirió.

Durazo Montaño dijo que será la "historia, que es en su esencia insobornable, juzgará a su debido tiempo nuestro desempeño y habrá de ser sin duda generosa; no pasará en vano el cumplimiento de nuestra responsabilidad con tintes de apostolado".

"Concluido este ciclo, me permito presentar a usted mi renuncia al cargo con el que me distinguió desde el inicio de su gobierno, concediéndome con ello el más alto honor de que he sido objeto en mi vida pública. Es mi interés separarme de mi cargo con fecha del día último del presente mes. Estaré por supuesto a disposición de mi sucesor para el proceso de entrega recepción correspondiente", agregó.