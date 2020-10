Se lleva a otra niña que no es la suya y dice que ‘no notó la diferencia’

Una niña de 3 años estuvo momentáneamente desaparecida porque un padre de familia se la llevó por equivocación, al no darse cuenta que la menor no era su hija.

Cuando los padres de Amelia fueron a recoger a su hija a su escuela infantil, ubicada en Calella, Cataluña, les informaron que la acababan de entregar a un hombre que dijo ser su padre, si bien el personal no comprobó la identificación de esta persona.

Sospechando un caso de secuestro, la policía inició un operativo y horas más tarde, gracias a las cámaras de seguridad, la menor fue encontrada y llevada a salvo con su familia.

El hombre que se llevó a Amelia, a su vez asegura que todo fue una confusión, no un secuestro, ya que había ido a la guardería a recoger a su propia hija, que también se llama Amelia, pero no se percató que la niña no era su hija, dado que tiene años que no la veía, producto de problemas judiciales con la madre.

"Cogí a la cría y me fui", dice el sujeto a la cadena La Sexta. "Estuve jugando con ella, le di de merendar, pues lo normal", agrega.

Si bien el sujeto se disculpó también con la familia, la policía continúa con la investigación del caso, para determinar si realmente se trató de una confusión. La guardería también está siendo investigada, por no haber comprobado, como dicta el protocolo, la identidad de la persona a la que se entregó a la menor.

L'Amèlia, calellenca de tres anys, ha desaparegut. Si l'has vist truca al 937665920 o al 112. Ens ajudes a buscar-la fent RT? pic.twitter.com/ABRnVWN4qz — PoliciaLocal Calella (@PoliciaCalella) October 28, 2020

I després d'una recerca molt angoixant ha saltat l'alegria a la comissaria de la @PoliciaCalella quan algú ha cridat: "l'han trobat". L'Amèlia està bé. La investigació dels @mossos segueix oberta per conèixer els detalls del que ha passat des que un home de l'ha endut de l'escola pic.twitter.com/5A7mmppJtP — Anna Punsí (@punsix) October 28, 2020