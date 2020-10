Crea UNAM estrategia ante negativa de becas

Ante la decisión de Conacyt de no entregar las becas de posgrado necesarias en algunos programas, la UNAM ha tenido que salir al quite con una solución que no garantiza el apoyo a futuro.

Hace unos días, la Máxima Casa de Estudios envió un correo invitando a participar en la Convocatoria Extraordinaria de Becas para Alumnos de Nuevo Ingreso a la Maestría para el Semestre 2021-1. Una solución provisional para el rechazo de los mismos en la convocatoria de Conacyt "por demasía" o "por estar fuera de prelación". De acuerdo con un documento de la Coordinación General de Estudios de Posgrado (CGEP) de la UNAM que detalla la problemática a los comités académicos afectados, Conacyt otorgó 2 mil 249 becas en 2019 para el posgrado de la Universidad en sus tres niveles. Ahora, cuando requieren un total de 2 mil 506 becas, se les informó en julio que tendrían mil 989 pesos; tras dos meses de negociaciones, consiguieron 256 becas adicionales del organismo que dirige la ecóloga María Elena Álvarez-Buylla, para un total de 2 mil 245, cuatro menos que en 2019. El déficit de 261 becas que requieren y las otorgadas se debe a los excedentes en la admisión de aspirantes que tuvieron 15 programas de posgrado, explicó la CGEP. En la prelación enviada a Conacyt se privilegiaron las becas de doctorado (677) por ser más costosas, de tal suerte que el excedente está constituido por becas de maestría. "La UNAM, a través de la CGEP, absorberá las becas faltantes por un semestre y por única ocasión a través de una Convocatoria Extraordinaria, para cubrir sólo las 261 becas de maestría faltantes", se lee en el documento, lo que equivaldría a 22 millones de pesos por cuenta de la Universidad. "Así, se becará a los alumnos que no recibirán beca Conacyt, aunque realizaron todo el trámite ante el Consejo y que corresponden al excedente y estaban en los últimos lugares del orden de prelación entregado por cada programa". Además, como medidas futuras se reducirán paulatinamente el número de becas que otorga la CGEP a los programas de posgrado de la UNAM que no pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de Conacyt.