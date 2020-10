Buen día estimados amigos

(as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Hoy hablaremos

sobre una regla que desde que

se dio a conocer en 2019, a

causado mucha polémica, controversia y confusión.

Es la famosa Regla Local E-5, sobre el

fuera de límites (ob) y bola perdida, donde al jugador se le da

la opción de “dropear” una bola desde el área o a la altura del

fairway donde podría estar la

bola, ya sea fuera de límites o

perdida, con un golpe adicional

de castigo (2 golpes en total)

más el tiro ejecutado, la cual

podrán encontrar en los diferentes modelos de Reglas Locales en el apartado de Procedimientos del Comité del Libro

Completo de Reglas de 2019.

El principal propósito de

este modelo de Regla Local,

es el de agilizar el juego y es

por ello, que se

les da la opción a los

comités de

los campos, de incluirla en sus

Reglas Locales para sus rondas ordinarias o informales.

Dicha opción se puede implementar para todo el campo o

para uno o más hoyos en específico. Por ejemplo, en un

hoyo donde los jugadores no

pueden ver la zona de aterrizaje de las bolas y no pueden

saber si jugar una bola provisional o no, (ejemplo: tiro de

salida hoyo 13 del Campestre

Gómez Palacio) recomendada

para campos muy saturados

de jugadores, donde el ritmo

de juego es muy importante,

esto debido a la gran cantidad

de grupos jugando.

A mí en lo personal, es una

regla que no me gusta y no recomendaría ni si quiera para

rondas ordinarias o informales

con los cuates, ya que los jugadores podrían acostumbrase a

ella y en alguna competencia,

tener problemas por jugar con

esta regla local, además no se

me hace nada justa, es un regla local que les puedo asegurar, jamás verán vigente en un

torneo formal y mucho menos,

una competencia avalada por

la USGA, Federación Mexicana de Golf y mucho menos, en

una competencia de gran nivel

o de algún Tour de jugadores

(as) Profesionales.

Mi recomendación, es que

sigan jugando como se hace

desde hace muchos años, bajo la regla de golpe y distancia, que sería jugar otra bola

desde el lugar del tiro anterior, y recordar que la regla

nos permite jugar una o más

bolas provisionales, siempre

que nuestra bola, pudiera estar fuera de límites o perdida,

fuera de un área de penalidad.

“Una Regla Local es la modificación de

una Regla o

una Regla

adicional

que el Comité adopta para el

juego en general o una competencia en particular.”

Les recuerdo, para que este modelo de regla local esté

vigente, tiene que estar publicada en la Reglas Locales o

Condiciones de la Competencia, ya que no es una regla general sino local. Lean siempre

las reglas locales del campo

donde jueguen, sea cual sea y

sobre todo, en torneos y competencias.

Cuidemos el campo de golf

donde habitualmente jugamos

y todos los demás, también. Te

invitamos a que acudas a jugar

y practicar el golf de una manera responsable y honesta,

acatando todas la medidas de

prevención y protocolos del

campo o club donde juegues.

Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.