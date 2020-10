¿Por qué nos cuesta tanto aceptar nuestra vulnerabilidad, reconocer nuestros sentimientos? ¿Será porque nos han enseñado que no se debe llorar, estar triste, sentir?, ¿Que siempre tenemos que estar fuertes? ¿Qué es estar fuerte?

El pasado septiembre en nuestro programa de #vibremospositivo tuvimos una súper invitada desde Sao Paulo Brasil, la reconocida Coach de vida de Engage & Grow, Alessandra Amado Amado, para hablarnos de liderazgo y vulnerabilidad.

Alessandra nos cuenta como el tema del liderazgo ha ido evolucionando, como se construye hoy en día, totalmente diferente a como era antes.

Para aprender a abrir nuestra mente, hay muchas herramientas o sistemas en lo que podemos enfocarnos paso a paso en esta transformación, y el proceso de coaching es muy útil para esto. El primer proceso que hay que hacer es mirarse uno mismo con generosidad y con una intención de que ser vulnerable no es lo mismo a ser incompetente en algo y esto es el gran misterio.

Tiene que haber un ambiente de apoyo a la persona en una empresa y no de juzgarla.

Es un proceso de autoconocimiento y entender donde aparece la fragilidad, ver dónde están los patrones que no queremos y cambiarlos.

Hoy en día hay muchas herramientas, puedes encontrar evaluaciones que puedes hacer desde internet y ahí puedes ver tus comportamientos habituales, para poder reconocerlos.

También se nos unió mi gran amiga, la brasileña, Mónica Cucé, quien nos compartió que es importante estar en constante aprendizaje y que como personas la vulnerabilidad nos ayuda a desarrollarnos.

Tenemos que ser buenas personas y entender que no tenemos control de nada ni de nadie.

Mis guapas amigas trabajan juntas en Engage & Grow Brasil y nos cuentan que la diferencia cultural se nota, que algunos hablan más con el enfoque, otros en los programas, pero el objetivo final es el mismo, la manera puede ser distinta pero el objetivo final que es agregar valor y alegría en el ambiente de las personas que trabajan es igual, que al final aunque somos de culturas diferentes, todos buscamos el mismo fin, ser felices.

Con respecto a la pandemia, nos cuentan que al inicio había mucha resistencia de parte de la gente y que hoy en día se ha roto esa resistencia.

Hay que ver de hacer las cosas de forma consciente, pero de una manera positiva.

En esta pandemia hubo personas que pudieron aprovecharla para ser mejores y aprender a vivir el momento presente, ya que antes vivíamos siempre pensando en el futuro.

Gracias amigas por inspirar, no solo con su belleza y alegría, si no con su corazón, es increíble como en las oportunidades que he tenido de estar con ustedes en su hermoso país, me sentí en casa y feliz. Gracias por demostrarnos que se vale llorar, sentir, estar triste, pero también utilizar esta vulnerabilidad para ser mejores personas e identificar patrones que queremos cambiar. Gracias por inspirar al mundo y trabajar para vivir en un ambiente de paz, de desarrollo y de… Samba!!!

Las quiero!!

Te esperamos todos los jueves por Facebook Live de Vibremospositivo, de 6 pm a 7 pm y en Instagram por jorge_lpz, vibremos_positivo2020 y @pamela.marti

¿Qué tanto aprendes de tu vulnerabilidad? Cuéntame a [email protected]