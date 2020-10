Policías rompen ventanas de una camioneta y golpean a su conductor durante una protesta

Una mujer grabó desde el techo de un edificio el momento en el que decenas de oficiales de policía rompieron las ventanas de una camioneta y procedieron a golpear al conductor tras arrastrarlo hacia afuera.

El incidente fue captado el 27 de octubre de 2020 en Filadelfia, Pensilvania, durante los disturbios en respuesta al asesinato de Walter Wallace Jr. a manos de la policía, cuando una camioneta tipo SUV no logró dar vuelta en U tras haber quedado en medio de la trifulca y el vehículo fue rodeado por decenas de oficiales antidisturbios.

, una mujer de 30 años que estaba grabando desde su azotea, logró captar el momento en el que los policías comenzaron a romper los vidrios de la camioneta y arrastraron a la persona al volante hacia la calle en donde comenzaron a golpearla. Los oficiales también bajaron a una persona que estaba en el asiento del copiloto y a un niño que estaba en el asiento trasero.

Rice publicó el video en su cuenta de Instagram y has ta el momento se desconocen las identidades de las personas afectadas. El portal The Philadelphia Inquirer, declaró que cuando se le preguntó a la comisario Danielle Outlaw sobre el asunto, ella declaró que no ha visto el video dijo que 'Obviamente tendremos que investigarlo'.