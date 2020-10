Encuentran una rara tortuga amarilla

Sharma cree que el raro color se deba a una ‘mutación genética’ o a una ‘enfermedad congénita’, pero los expertos no están seguros, recoge la agencia Ruptly.

Otro oficial forestal, Ramesh Pandey, compartió a su vez que podía tratarse de un caso de ‘albinismo’, si bien no descartó que estén frente a una nueva especie, especialmente dado que es el segundo ejemplar similar que se ha encontrado en India este año. El primero ocurrió en julio pasado en la ciudad de Balasore.

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP