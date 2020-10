'Pin... huercos, no entregan nada'; maestra de Saltillo insulta a sus alumnos

Nuevamente una maestra se ve envuelta en la polémica en redes sociales, tras difundirse un video en el que fue captada con la cámara activa mientras emitía una serie de insultos contra sus alumnos.

La mujer que fue identificada en redes como profesora de la escuela secundaria Federico Berrueto Ramón, de Saltillo, Coahuila, se refiere en sus comentarios a sus alumnos como 'jodi...', mientras se queja del trabajo que tiene pendiente con ellos.

"Nombre, pin... huercos, no me entregan ni mad... Déjame decirte otra cosa, me los están mandando a todos, de hecho es un desma... Yo le envíe un resumen a cada uno, están jodi... Yo no los voy a revisar así, ahorita les mandé los promedios de tercero G", dice la mujer mientras hablaba por teléfono, sin percatarse que su cámara y micrófono continuaban activos, lo que permitió a los estudiantes grabarla.

Tras difundirse las imágenes, éstas han generado diversos comentarios en redes sociales respecto a las palabras de la maestra.