Mon Laferte prepara nuevo disco basado en el folclore mexicano

La artista chilena Mon Laferte prepara su próximo disco, que prevé que saldrá en 2021, en el que se adentra en la música de México, el país en el que vive desde hace trece años y por cuyos artistas siente gran admiración, explicó este miércoles en conferencia virtual.

"Después de tantos años estoy presentando mi primer disco del folclore mexicano, el álbum viene en ese sentido, aunque no necesariamente todo con mariachi, también hay banda del norte, banda del sur porque me llama mucho la atención y muchos otros sonidos", explicó Laferte.

Otra característica especial de este disco es que primero escribió las letras y después añadió la música, un procedimiento que suele realizar a la inversa y que le sirvió para revisar sus anotaciones de dos años atrás.

"Tenía dos años escribiendo notas en una libretita de estos pensamientos, sentimientos, poemas de dos años. Entonces en plena pandemia me sentaba con mi vinito o mi mezcalito y me ponía a leer. Podía ser tortuoso mirar hacia atrás pero ha sido un disco diferente. Siempre compongo primero la música y luego la letra y ahora fue al revés y me pareció que la mejor manera de contar estas historias era con el folclor mexicano", relató.

Además, estará presentando su música el día 5 de noviembre para Latinoamérica y el 6 para Europa en un concierto que ya grabó hace algunos días y en el que disfrutó mucho a pesar de no tener un público al cual cantarle.

Hace un mes publicó Que se sepa nuestro amor junto a Alejandro Fernández, un tema que cuenta ya con casi cuatro millones de visualizaciones en Youtube.

Por otra parte, recientemente sorprendió cuando fue vista en la icónica plaza de Garibaldi junto a un grupo de mujeres mariachis grabando un video que pronto verá la luz.

"Fue bien raro porque llegamos y empezó a llegar gente y tocar en Garibaldi aparte con un mariachi de mujeres fue increíble. Sería algo que haría cada fin de semana por mero placer", anotó.

Con relación al plebiscito del pasado domingo en Chile, en el que por una amplia mayoría se determinó redactar una nueva Constitución que sustituya a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Laferte se mostró muy emocionada ya que pudo votar desde México.

"Fue muy emocionante, no me había caído el 20 (dado cuenta) de que estaba siendo algo demasiado importante, es histórico y cuando estaba ahí con el papel fue como 'wow, esto es súper importante'. Fue lindo el día y la sensación que le queda a mucha gente es de esperanza, teniendo en cuenta que hay mucho trabajo por delante", dijo la chilena.

Laferte recibió dos nominaciones en los Latin Grammy, que tendrán lugar el 19 de noviembre, a mejor canción alternativa por Chilango Blues y a mejor canción de rock con Biutiful.

En 2019 ya había sido galardonada por su disco Norma como mejor álbum alternativo.