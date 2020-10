NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Más de diez años le llevó a la investigadora María Matienzo armar la historia de la Orquesta Hermanos Castro, una de las primeras “big band” cubanas que triunfó en Nueva York allá por los años 1930 y de la que fue parte el saxofonista Marcelino Figarola: “Soy el último de los mohicanos”, dice.

La orquesta de 12 músicos, con sección de vientos (metales y madera), percusión y piano, fue fundada en 1929 por cuatro hermanos, Manolo, Andrés, Juan y Antonio, descendientes directos de españoles, y es considerada por musicólogos e historiadores una “academia” popular.

De ahí que Matienzo haya titulado “Orquesta Hermanos Castro: La escuelita” el, quizá, único libro que recorre esta historia de punta a punta, publicado en Miami y que entronca sin quererlo con un video de YouTube donde se ve a la orquesta en Nueva York en un cortometraje titulado “A Havana Cocktail”, de 1931, tocando una versión de “El manisero”.

Era la época de la recesión económica, pero aun así, la Hermanos Castro obtuvo contrato para presentar su espectáculo “Havana Night” en el teatro Palace de la “Gran Manzana” y en un crucero por el norte del país.

“La historia decidió que la escribiera yo y no al revés, como indica la lógica. Me casé con un nieto de Manolo Castro (el fundador de la banda) y ahí estaba la papelería de la orquesta y me fue inevitable no prestarle atención”, dice desde La Habana Matienzo, una periodista independiente que fue profesora de español.

“Comencé viendo fotos de familia y terminé con el compromiso de no dejarlos padecer una segunda muerte. Un recorte de periódico o una foto me fueron llevando a intentar reconstruir no solo la vida de la Orquesta, sino 30 años de una época que nos

ha sido contada a medias a los cubanos”, explica la autora.

La Hermanos Castro tuvo varias etapas hasta su desintegración en 1962 y por ella pasaron grandes figuras como la vedette cubana Rosita Fornés, recientemente fallecida en Miami, y Olga Guillot, una de las mejores voces del bolero a nivel mundial.

De la incursión de Guillot especialmente se recuerda el bolero “Miénteme”, grabado en 1954 por el sello Puchito junto a la orquesta, un LP de acetato con 12 temas que se puede comprar en Ebay.

Publica: UnosOtrosEdiciones.

Disponible en: Amazon.