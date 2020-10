Desconocido obsequia víveres para los hijos de una familia

Emma Frost y sus cinco hijos se encontraban en cuarentena debido al coronavirus luego de enterarse que estuvieron en contacto con un conocido que dio positivo por COVID.

Frost relata que inesperadamente, un día alguien colocó dos bolsas con víveres y raciones de comida a la puerta de su casa. Junto a la comida, la nota decía que se trataba de "un regalo de nuestra familia para la suya". "Hola Emma, ​​estoy haciendo entregas de comida en la comunidad y alguien me dio su nombre para recibir una", decía el mensaje, detallan los medios locales.

"Cuando leí la nota, lloré. Me sorprendió. Fue totalmente inesperado", cuenta Frost. "Esto será una increíble ayuda para nosotros esta semana, ya que estamos autoaislados debido a que el hermano de mi pareja tiene un caso positivo de coronavirus", añade la mujer.

This is lovely - Mum moved to tears as stranger leaves meals for kids on doorstep https://t.co/n8t5cRLJD7