Los que seguramente andan hasta el tope de trabajo o tuvieron la suerte de ser contagiados con el fastidioso coronavirus COVID-19, que no más no da tregua, son los alcaldes de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, de Morena, a quien se le vio en primera fila en la pelea estelar que protagoniza su partido aún por el reparto de las "pluris"; de Matamoros, Horacio Piña, quien anduvo promoviendo a su hermana en las pasadas elecciones en su búsqueda por una curul en el congreso local, a decir de varios insidiosos del municipio del melón y la sandía, "rascándole" al erario; y la alcaldesa panista de San Pedro, Patricia Grado Falcón, quien no termina de recuperarse de la "paliza" que sufrió su candidato de Morena, a quien con todo y las paseadas que le dieron los funcionarios federales y municipales no le alcanzó para hacerle ni sombra al gris priista Jorge Abdala.

Nuestros subagentes disfrazados de caja de pañuelos nos reportan que los ediles olímpicamente se están pasando por el arco del triunfo las reuniones del subcomité de Salud y ya van dos sesiones que ni sus luces, y ahora nada más mandan representantes. Cierto es que sus Administraciones ya se encuentran en la recta final, pero con lo que están creciendo los contagios en esta implacable pandemia, que nos tiene con el Jesús en la boca, muchos aseguran que deberían saber que el periodo para el que fueron elegidos se termina hasta el último día; no se vayan a encontrar sorpresas en materia sanitaria, presupuestal y, desde luego, jurídica. Lo que los malpensados quisieron entender es que le están "buscando mangas al chaleco".

***

Nuestros subagentes, disfrazados de mesero de club "fifí" sin propina, nos reportan que los que se reunieron sin miedo al coronavirus durante el "cónclave" que tuvieron el pasado lunes en la capirucha del sarape fueron los "16 de 16". Los subagentes nos reportan que los futuros becados… Perdón, diputados a partir del primero de enero del 2021, llegaron para atender el llamado del "alquimista electoral"... Digo, el gobernador Miguel Riquelme, quien también convocó a los diputados salientes del resucitado Partido Revolucionario Institucional. Durante la lectura de cartilla disfrazada de invitación para felicitarlos, el llamado fue a la unidad, pero también al trabajo, por lo que el "góber" les encargó que analicen cada uno de ellos lo que sucedió en su distrito (como si no supieran) respecto a la votación que finalmente tuvieron y la que esperaban, así como la manera en que se puede trabajar en serio en preparación para las elecciones del próximo año, donde se renovarán las alcaldías en Coahuila y en la que el resucitado partido tiene la ilusión de replicar los resultados. Y es que a decir de nuestros subagentes con doctorado, a don Miguel le preocupa más la elección del próximo año, porque si bien el congreso con mayoría de su partido, además de contar con más aplaudidores, le permitirá gobernar, finalmente con quienes tendrá que llegar a más acuerdos es con los alcaldes, de ahí su mirada en el proceso 2021 y en el que se espera que el mandamás de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, además de hacer campaña, salga a poner toda la carne en el asador para hacerse de nueva cuenta con la mayoría en el Congreso de la Unión.

Los que no cabían de su asombro fueron nuestros subagentes, disfrazados de archiveros arrumbados en Palacio Rosa, ante los aplausos que recibió el "góber" rijoso, epidemiólogo y especialista en finanzas públicas, Miguel Riquelme, de parte de los asistentes al besamanos… Perdón, a la reunión en la que representantes de diferentes sectores cerraron filas por Coahuila y alzaron la voz en rechazo de los recortes presupuestales que la 4T les está aplicando. Y es que entre los aplaudidores estaba hasta el alcalde panista de Torreón, Jorge Zermeño. En el evento, don Miguel no tuvo empacho en emplazar al gran tlatoani Andrés Manuel López Obrador, al advertirle que de no haber diálogo podría romperse el pacto fiscal. Ya enrachado, aunque respetuoso, en Torreón y ante la respuesta del "preciso" que minimizó la postura de él y los integrantes del bloque de gobernadores rebeldes… Digo, de la Alianza Federalista, dijo que le tomaría la palabra para que en Coahuila se haga una consulta pública y que los ciudadanos respondan si se sigue o no manteniendo a la Federación y recibiendo solo migajas. Hasta una encuesta a mano alzada se puede hacer. ¡Faltaba más!

***

Y sigue la mata dando. Nuestros subagentes, disfrazados de camilleros, nos informan que los muchachos de seguridad pública de Torreón no acaban de salir de una cuando ya están en otra. Y es que esta semana se viralizó en las inestables redes sociales el caso del "mochadedos", como bautizaron a los agentes que realizaron el procedimiento de detención de una ciudadana y su esposo, quienes salieron de un bar del centro de Torreón en estado de ebriedad y les dio por tomar el volante de su coche y protagonizar un bochornoso incidente, del que se desprendió una terrible lesión a la detenida y hasta el momento no se sabe ni dónde quedó la bolita, porque una parte del dedo meñique le fue amputada a la mujer al ser esposada. En las imágenes, que rápidamente fueron compartidas en las redes, se aprecia cómo el esposo agrede verbalmente a un agente de vialidad y luego la ciudadana se da a la huida echándole el coche a un agente que lo alcanza a capotear, y como escena de película de acción, una grúa la persigue hasta que la mujer se detiene y se "arma la grande". En lo que los subagentes se muestran temerosos es en que, ante lo sucedido, ya no solamente los agentes de tránsito se dediquen a la "caza" de personas que acuden a bares y restaurantes, de seguro no a tomar té verde, sino que ahora, también se sumen a esta "remunerativa" labor los policías municipales. Se conoció que durante las primeras horas del domingo, Primo García Cervantes, quien cobra como director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, les leyó la cartilla a los policías para que no se "filtrara" la información de la mujer y fue el mismo caso de Alejandro Gutiérrez, quien se apresuró a proteger a sus "muchachitos", que nomás no entienden, y bajo el eterno argumento de que "no se tolerarán abusos". Total, lo único que hicieron fue lavarse las manos en este particular caso y endosárselo a la Fiscalía para que "realice una investigación", cuando claramente se trata de un abuso de autoridad, derivado de un abuso etílico de la ciudadanía, que ha generado temor hacia quienes se supone deben brindar seguridad a los ciudadanos. Así las cosas.

***

Nuestros subagentes, portando chaleco color vino tinto desgastado, nos reportan que quienes ya no ven lo duro, sino lo tupido, son las hermanas Sánchez Galván, aquellas morenistas que cantaban a los cuatro vientos que eran las ungidas por el mismísimo presidente López Obrador para ganar las elecciones en Coahuila. Pero hoy ante la paliza que el tricolor le propinó al partido del presidente, los "morenos" clásicos y arribistas han encontrado en ellas a las responsables de la debacle obradorista en el estado. Miroslava y Hortensia no solo han tenido que ejecutar maroma y media para sortear con las duras declaraciones que el senador Guadiana y varios diputados federales han lanzado en su contra, sino que también han orquestado travesurilla y media para que, ante una posible expulsión de su partido, sus familiares y amigos sigan operando a favor de ellas. Tal es el caso de la segunda tómbola que Morena tuvo que organizar para definir a los diputados plurinominales del estado (porque la primera fue invalidada por el Tribunal Electoral por, entre otras cosillas, haber puesto en primer lugar del listado al esposo de Hortensia), donde salieron nuevamente beneficiados "morenos" incondicionales a las hermanas como Lizbeth Ogazón, esposa de su operador político, Ariel Maldonado; Francisco Chincoya, Juan Casas y Nancy Cuevas, cónyuge, contador y sobrina de la diputada Miroslava, respectivamente.