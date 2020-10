Pide Monreal mayor diálogo tras amago de Alianza Federalista

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, pidió un mayor diálogo y no profundizar en el camino de la confrontación, luego del amago que hicieron los gobernadores de la Alianza Federalista de abandonar el pacto federal.

Consideró que los mandatarios están en pose para lograr más recursos, pero que no están dimensionando su amenaza.

Al enfatizar en conferencia de prensa que los mandatarios inconformes son 10, Monreal recomendó cambiar de estrategia porque consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se va a dejar presionar.

"Allá ellos. Nosotros respetamos las posiciones políticas de este grupo de 10 gobernadores, pero yo aconsejaría mayor diálogo y que no se profundice el camino de la confrontación, que siempre te conduce a caminos y a callejones sin retorno", dijo.

"El presidente no se va a dejar presionar. Lo conozco como compañero del Movimiento y es un hombre honrado, honesto y de ideas firmes. Por eso creo que están equivocando la estrategia, pero es una decisión de ellos".

Hoy, se publicó que los gobernadores de Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, y Colima advirtieron que no están dispuestos a tolerar más abusos y que de no establecer puentes firmes y de respeto entre sus gobiernos y el Ejecutivo Federal, se pondrá en riesgo la razón de ser del pacto federal.

Agregaron que ningún estado con dignidad puede seguir siendo parte de una Federación cuando el gobierno los ignora, insulta y quita lo que les pertenece. Inclusive amenazaron que, si López Obrador no escucha sus reclamos, "ocasionará el primer rompimiento que va a terminar con la República".

Monreal atribuyó la declaratoria de los mandatarios a una posición política, a su derecho a disentir y al interés de obtener más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021.

Sin embargo, les pidió que busquen otras medidas para hacerse de recursos para sus estados, como aplicar medidas de austeridad y evitar el dispendio.

"El que quiera más recursos, es lógico, es normal; pero nosotros, la mayoría, los invitaríamos a que hagan actos de sobriedad, medidas de austeridad, recortes a gastos superfluos y limitarse a lo que el presupuesto señala", recomendó el senador de Morena.

Les recordó que, para separarse del Pacto Federal, necesitan la intervención del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado de la República) y de los órganos jurisdiccionales, puesto que el Acta Constitutiva de la Federación, que data de 1824, no ha tenido alteración en esos casi 200 años y para que eso ocurra se necesitarían no sólo decisiones del Congreso Constituyente.

"Me parece que la expresión, ruptura y abandonar el Pacto Federal no se está dimensionando", advirtió.

Consideró que la advertencia de los legisladores es una "pose" y una "estrategia", pero insistió en que el presidente López Obrador no acepta chantajes.

"Como coordinador de la mayoría, podría solamente invitarlos a reflexionar porque separarse del Pacto Federal no es una cosa de discurso ni retórica, es verdaderamente una decisión fundamental que tiene que ver con el Congreso de la Unión y con los órganos jurisdiccionales", señaló.

"Es una pose, justificada o no, para lograr más recursos en el presupuesto con motivo de la discusión, pero hoy frente al Ejecutivo Federal hay un presidente de la República con legitimidad democrática y que no admite, hasta ahora lo he visto, ni presiones ni chantajes".