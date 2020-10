Oficial de policía es atropellada por una camioneta durante una protesta

El suceso ocurrió en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, durante una de las protestas que surgieron en reacción al asesinato de Walter Wallace Jr., un hombre afroamericano con problemas de salud mental que murió al ser acribillado por dos oficiales de policía luego de que él se rehusó a soltar un cuchillo con el que los estaba amenazando.

Las protestas rápidamente se tornaron violentas y una testigo captó el momento en el que un manifestante al volante de una camioneta pickup embistió a una sargento de la policía de 56 años de edad, quien terminó con una pierna rota, entre otras heridas, y fue trasladada a un hospital.

El portal Fox 29 reportó que la sargento ya se encuentra en condición estable y que además por lo menos 30 oficiales de policía han resultado heridos a causa proyectiles como rocas y ladrillos, de los cuales por lo menos 12 han sido hospitalizados.

Hasta el momento se han arrestado a decenas de personas a causa de las protestas, pero se desconoce si las autoridades ya identificaron o arrestaron a la persona que embistió a la sargento.

At the Philadelphia BLM riot, a cop got hit or run over by a speeding vehicle. pic.twitter.com/S12XuEoNAi