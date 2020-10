Con gobierno de AMLO se acentuó trato injusto a Nuevo León: El Bronco

El gobierno que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, señaló que, lejos de revisar y actualizar el coeficiente de los recursos que durante 40 años la Federación ha enviado a Nuevo León, hoy con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se acentúa el trato injusto, por lo que la entidad recibiría para 2021, 10 mil millones de pesos menos que el presente año.

Al compartir en sus redes sociales un clip de poco más de cinco minutos, el mandatario estatal, recordó que el lunes fue un día muy importante para Nuevo León, por el llamado que se hizo a la Federación para exigir lo que corresponde al estado en cuanto a recursos fiscales. Y argumentó, sobre su reclamo, como parte de la Alianza Federalista, “hoy el estado y todo México nos necesita, somos fuertes porque somos Nuevo León y por ello no nos echamos para atrás”.

En el video, difundido por El Bronco, se expone que hablar de Nuevo León es hablar de grandeza, y hoy los tiempos nos llaman a ejercer un liderazgo responsable que involucre a todos los sectores de la sociedad, poderes públicos, ayuntamientos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, y a todos los ciudadanos, para encontrar soluciones “y defender juntos los que nos toca”.

Por ello, “para ser primeros en todo, para seguir siendo grandes, debemos poner primero el bienestar de los nuevoleoneses, Nuevo León es el motor de México y no se puede detener”.

¿Cómo ven? ¿Hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la Federación, a pesar... Publicada por Jaime Rodriguez Calderon en Martes, 27 de octubre de 2020

En ese sentido, se agrega que "las decisiones que se han tomado en 40 años desde el centro del país no nos han favorecido, los recursos que se han asignado resultan insuficientes y aun así, con el 7.6 por ciento es la tercera entidad que más aporta, y recibimos solo 28 centavos de transferencias por cada peso recaudado de impuestos federales".

Pero, "lejos de revisar y actualizar el coeficiente de los recursos que nos enviaron, hoy se acentúa el trato injusto de la Federación que (para 2021) nos pone en la adversa situación de recibir diez mil millones de pesos menos que este año", lo que equivale a invertir tres veces más en hospitales y hasta se podría resolver el problema del abasto de agua por los próximos 20 años.

"Pero, aun así, han preferido quitarnos agua, que darnos los recursos que con trabajo nos hemos ganado a pulso", se afirma en el video, aunque el mandatario estatal afirmó ayer que la CNA, garantizó que no habrá trasvase de la presa El Cuchillo, hacia Estados Unidos.

"Aún y con todas esas adversidades, Nuevo León encabeza indicadores nacionales en Inversión Extrajera Directa, los inversionistas internacionales confían en nosotros, por eso somos la segunda entidad con mayor captación de IED con el 10.7 del total nacional".

Se asienta que si una persona nace en pobreza aquí, tiene 46 % más oportunidades de alcanzar un mayor nivel socioeconómico que el de sus padres, mientras la media nacional es 34.6%, y es el estado con el menor porcentaje de pobreza extrema, sólo el 0.5 por ciento de la población total, cuando la media nacional es 7.4 %; y el estado figura en el Top 3 con mejor percepción en servicios de salud con 78% mientras la media nacional es de 59.2 puntos.

"Por cuarto año consecutivo, Nuevo León está en primer lugar en calidad de educación pública universitaria con 92.3 %, mientras es de 83 % la media nacional", así que "hablar de Nuevo León, es referirse a un estado competitivo, emprendedor y líder; esto va más allá de números, trabajos, industria o economía: la grandeza de Nuevo León radica en ser un estado noble pero recio, fuerte pero libre, y esa libertad nos llama a escuchar todas las voces y a sumar por el bien común para defender lo justo".

En Nuevo León no pedimos, hacemos; no se trata de pedirle más dinero a la Federación sino solamente exigir lo que aportamos y lo que nos merecemos, así es nuestra cultura de esfuerzo y de trabajo, porque juntos nos sabemos grandes, y mostrando el carácter, encontramos la mejor forma de defender la grandeza de Nuevo León.

Seguidores de twitter de "El Bronco", le replicaron "¿de qué sirve que den presupuesto si se lo roban?, no invierten, como ejemplo la Línea 3 del Metro, llevan 2 presupuestos (sexenios) y no se termina”; otra persona comentó, ¿Cómo hablan de unidad si está dividiendo y se está uniendo a gobernadores que sólo están pensando en hacer política, y no en están pensando en su población y sólo culpando al gobierno federal, administren mejor para que alcance el presupuesto".

Mientras otra seguidora señaló, "yo soy de Puebla, pero me alegra que el Gobierno Federal esté apoyando a Oaxaca en sus carreteras, no me molesta porque es pensar en los demás que están peor, y quiero que mínimo tengan lo que yo tengo mi carretera pavimentada, esto es jalar parejo, que otros estados sean ayudados para que al menos se emparejen y usted solo pide más y más, sea más consciente y no divida". Y alguien más le espetó al gobernador, "oye ¿y cuándo vas a regresar todo lo que gastaste en tu fallida campaña electoral? Fueron recursos del estado de nuevo León".