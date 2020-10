Seis ‘nada buenas’ precuelas de ciencia ficción

Las precuelas son historias que deberían ampliar un relato, ofrecer nueva información, nuevas ideas y una mirada más amplia del universo ficticio en que se desenvuelve.

No todas las cintas lo logran y dentro del género de la ciencia ficción, algunas parecen haber fallado de una forma casi penosa. Estos son algunos ejemplos:

La clásica historia original de 1982 ofrece muchas cosas interesantes, suspenso con terror, giros narrativos de misterio y acción. La precuela de 2011 es, desafortunadamente, más de lo mismo.

En lugar de contar la clásica historia del vampiro, la cinta se va por los orígenes del personaje, aquí un príncipe rumano y su historia trágica de vida. El resultado: mucho drama y visuales exagerados.

Los X-men en el cine han tenido sus altas y sus bajas; esta cinta es del segundo rubro. No supo ser divertida pero seria, de acción pero intrépida. Al contrario, fue todo lo que no queríamos que fuera.

Es extraño que este universo ficticio comenzara tan bien, le siguiera una secuela tan buena, y concluyera con esta precuela tan mala, pero así fue. De incoherente a nada interesante, y más.

Una secuela que a su vez es precuela de Alien, pero secuela de los filmes de Depredador, es absolutamente innecesaria. La anterior, Alien vs. Predator, sabe divertirse con la idea; esta, no.

No es porque sea la única película de la saga en la que no sale Kate Beckinsale, es porque el trabajo deja mucho que desear, no ofrece nada al universo ficticio y resulta repetitiva de sus antecesoras.