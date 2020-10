Mascota inunda ‘sin remordimientos’ la casa de su dueña

"¿Alguien ha tenido que llamar a su jefe alguna vez para decir que no puede trabajar porque su gato inundó la casa, o solo yo?", preguntó Jasmin Stork, de 26 años, en su cuenta de Twitter.

Ahí compartió también el video de las travesuras de su gata Amber que tiene un año.

Según cuenta Jasmin, Amber tiene la costumbre de jugar con la llave del lavabo del baño. El 7 de octubre, la joven salió de casa por 30 minutos. Cundo regresó, encontró todo inundado y a su gata en la cocina "golpeando alegremente sus patas en el agua como si fuera una gran diversión".

"Amber pensó que esto era genial", contó Stork, cita el diario The Sun. "Ningún remordimiento en absoluto", agregó.

Anyone ever had to ring their boss and say they can’t work cause their cat flooded the house, or just me? pic.twitter.com/lIi5bgpTVc