Pizzería comparte la forma de comer de un cliente y la red queda horrorizada

La imagen se hace viral debido a que deja ver que el cliente se comió, con cubiertos, el relleno de la pizza, dejando intacta la masa alrededor.

"2020, ¿Por qué quieres hacernos tanto daño?", bromeó la pizzería en su tuit, recoge el diario Mirror.

Internautas también se han tomado con humor burlón la situación, criticando de paso al comensal. "Las personas que hacen esto no deberían comer pizza", "Este cliente es un monstruo” o “Nunca confíes en una persona que come pizza con cuchillo y tenedor", fueron algunos de los comentarios de usuarios.

2020, why do you want to hurt us so much? pic.twitter.com/Hj8Tn9JlK9