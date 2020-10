Pide Tamaulipas usar agua de Chihuahua

Usuarios del distrito de riego 025 pidieron al Gobierno federal que se baje agua de las presas de Chihuahua, para restituir el pago que se comprometió de la cuenca de Tamaulipas a Estados Unidos, y evitar que el consumo de la población de las ciudades fronterizas quede a expensas del país vecino en caso de sequía.

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario, Jorge Luis López Martínez, advirtió que las localidades de la frontera solo tienen garantizada agua para el abasto humano los próximos tres meses y en el caso de Laredo, ni para ese tiempo.

López planteó que para el abasto de la población no se dependa de Estados Unidos, como lo establece el acuerdo del viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador para saldar el adeudo con dicha nación.

Según el acuerdo, se dispondrá del almacenamiento de las presas internacionales, Falcón y La Amistad, para cubrir el faltante.

Ante el acuerdo presidencial en el que intervino también la titular de la Conagua, Blanca Jiménez, pidió que se baje agua cuenca arriba del Río Conchos y de la presa La Boquilla, de Chihuahua, donde cuentan con más de mil 200 millones de metros cúbicos almacenados y retenidos de forma ilegal para reponer la disponibilidad del recurso que se tomó de Tamaulipas para cumplir a tiempo, el 24 de octubre, con el tratado del 44 y evitar una revisión del mismo que favorece a México.

"Lo primero que hay que hacer es que hay que bajar el agua para restablecer con agua mexicana el derecho humano al abasto de las poblaciones fronterizas, no podemos estar supeditados a que nuestra soberanía dependa de una decisión extranjera, es muy vergonzoso", criticó.

"Agua hay en la cuenca y todos sabemos que en el río Conchos ahorita hay más de mil 234 millones de metros cúbicos retenidos, y retenidos a la fuerza".

"Lo correcto es que si hay agua en México, pues hay que restituir ese volumen a las poblaciones, es un derecho constitucional de las poblaciones, ¿de dónde?, de donde haya aguas nacionales, que son preferentemente para eso, no van a regar primero los usuarios del Conchos, que garantizar el abasto de agua de la población fronteriza", agregó.

Tamaulipas, señaló, siempre termina por pagar "los platos rotos" del tratado del 44, ya que cada ocasión que se adeuda a Estados Unidos, como en esta ocasión, se recurre a la entidad para cumplir con el acuerdo.

En Chihuahua, además de que se envíe agua cuenca abajo, todavía se quedará con recurso y ese debe distribuirse de forma equitativa entre las entidades que comparten los afluentes.

"Pero bueno ahorita lo que ocurre es que esa entrega de agua quedaron las ciudades fronterizas, pues, a expensas de que si la temporada viene seca, eventualmente, pues vamos a pedirle a un país vecino que nos apoye y eso, pues se ve muy mal", fustigó.

"Eso de que no tenga soberanía ni siquiera para abastecer de agua a la población tiene muchas implicaciones políticas de fondo, que como yo digo no nos van a dejar morir de sed, pero no puede el país están vulnerando la soberanía de esa forma".

"Si nos toca poquita", expresó, "pues será poquita para todos y no lo que ha ocurrido históricamente: que cuando hay poquita, pues se queda arriba y eso es totalmente injusto, cuando menos eso reconoció el presidente.