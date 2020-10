Huracán 'Zeta' toca tierra cerca de Tulum, Quintana Roo

De acuerdo al Centro, impactó como categoría uno en la escala Saffir-Simpson alrededor de las 23:00 horas (tiempo local) con vientos máximos de 130 kilómetros por hora (km/h).

Por su parte la Conagua detalló que Chemuyil se encuentran en el municipio de Tulum.

Sus rachas alcanzan los 155 km/h y mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

La dependencia exhortó a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil.

Hurricane #Zeta makes landfall along the coast of the Yucatan Peninsula of Mexico just north of Tulum with estimated maximum winds of 80 mph. Follow the latest information at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/81KUM0oQ5o