Amaga Chihuahua con acudir a tratados internacionales por conflicto con Federación

En el marco del pronunciamiento en defensa de la dignidad y soberanía de Chihuahua y sus instituciones, realizado de forma simultánea por los 10 estados que conforman la Alianza Federalista, el gobernador Javier Corral aseguró que, de continuar la indiferencia y oídos sordos del Gobierno central, se acudirá a los tratados internacionales que México ha suscrito.

En el Patio Central de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal, alcaldes de diferentes partidos políticos, diputados, representantes de la sociedad civil y grupos religiosos manifestaron su desaprobación del trato de la Federación hacia Chihuahua.

El Gobierno central, se refirió, dejó a los estados sin apoyos extraordinarios para hacer frente a los efectos de la pandemia causada por la pandemia de COVID-19 y ahora se propone una afectación a distintos sectores con la extinción de fideicomisos y fondos federales y ante esto hicieron un pronunciamiento conjunto con tres solicitudes específicas para el Gobierno Federal:

1.- Solución al conflicto por el tema del cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944, a partir de las propuestas presentadas por productores y Gobierno del Estado al Gobierno federal.

2.- Reincorporación del Gobierno de la República a la coordinación en materia de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de la población.

3.- Revisar y corregir el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 para evitar la reducción de recursos al estado de Chihuahua y en su caso, establecer mecanismos de compensación presupuestal, así como revisión de la operación de los fideicomisos y fondos públicos para evitar la extinción de aquellos cuya utilidad está probada y, en su caso, establecer reglas claras y transparentes para la distribución de sus recursos.

Durante el evento, cada uno de los asistentes dio lectura a un punto de acuerdo, entre los que destacó el del sacerdote católico y activista, Javier Ávila, quien señaló "el Gobierno Federal politizó el tema de la seguridad pública en un mensaje ominoso que no tiene precedentes".

Por su lado, el alcalde independiente de Hidalgo del Parral, Alfredo Lozoya, criticó el gasto de miles de millones de pesos sin rendición de cuentas y licitaciones públicas, así como los contratos multimillonarios otorgados a discreción.

"El Gobierno central dejó a los estados sin apoyos extraordinarios para hacer frente a los efectos de la pandemia y ahora se propone una afectación a distintos sectores con la extinción de fideicomisos y fondos federales", enfatizó.

Por su parte, Corral Jurado aseguró que con este evento se reafirma la voluntad de diálogo y colaboración que permita reconstruir la relación institucional para alcanzar la coordinación en temas estratégicos.

"No queremos la confrontación ni la hemos buscado, hemos salido a defendernos porque no estamos dispuestos a ser vilipendiados", dijo y reiteró que no se permitirá el abuso ni el atropello.

Añadió que si las puertas del diálogo no se abren y "la indiferencia y los oídos sordos prevalecen, estamos listos para la batalla política y legal amparados en nuestra Constitución y, de ser necesario, acudiremos a instancias internacionales para hacer valer los tratados que México ha suscrito".

El pronunciamiento se realizó de manera simultánea en Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Michoacán y Tamaulipas.