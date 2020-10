Inicia Congreso virtual sobre diversidad biológica organizado por UJED

Con motivo de su aniversario número 45, la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango da inicio a su IV Congreso de Diversidad Biológica que lleva por nombre “Biodiversidad en tiempos de crisis”, que se realizará del 26 al 30 de Octubre de 2020, en esta ocasión bajo modalidad virtual debido a la pandemia por el COVID-19.

El director de la unidad académica, Jorge Sáenz Mata, dio la bienvenida a los participantes a través de las plataformas virtuales y resaltó la importancia de realizar este evento.

"La crisis actual de la biodiversidad tiene efectos negativos directos sobre varios aspectos del bienestar humano, como la seguridad alimentaria, energética, la vulnerabilidad ante desastres naturales, enfermedades y el acceso a materias primas, así como la salud del hombre, por lo que la emergencia mundial causada por el coronavirus es un llamado drástico a tomar acciones para mitigar los problemas ambientales”, afirmó.

Rubén Calderón Luján, secretario de educación en Durango, participó en la ceremonia virtual de apertura y mencionó: “La facultad de ciencias biológicas se ha caracterizado por su preocupación a través de los años para mantener una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, precisamente por ello es la urgencia de mantener un equilibrio y sus diversas dinámicas de integración”.

Para la realización de este evento, la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de su Facultad de Ciencias Biológicas, el Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Durango (Cocyted) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), trabajan en conjunto con un importante proceso de vinculación.

Sáenz Mata informó que entre las conferencias magistrales, se encuentran: “Conocer nuestro patrimonio natural para conservarlo y utilizarlo", a cargo del José Sarukhan de la CONABIO; "Fragmentación de Hábitat, Animales domésticos Ferales y Enfermedades Emergentes: la triada de futuras pandemias", por Cristian Bonacic de la Pontificia Universidad Católica de Chile, "Freshwater Ecosystems; The Step-child of Global Warming", por Anthony Inder Mazeroll de Soka University of America, entre otras de suma relevancia para la formación científica para los asistentes.

Se encuentran inscritos más de 2000 participantes entre investigadores y estudiantes de instituciones académicas y centros de investigación relacionadas con estudios sobre Diversidad Biológica, así como museos, empresas del sector público y privado quienes participarán como asistentes y/o ponentes.

También se tendrá la presentación de carteles orales con temáticas como cambio climático y enfermedades zoonóticas, cambio de uso de suelo y contaminación, explotación de especies invasoras, etc., salas de ponencias orales divididas en flora y fauna, memoria del congreso (con registro ISSN), compilación de trabajos para elaboración de libro (con registro ISBN), concursos de fotografía, entre otras actividades preparadas especialmente para los participantes.

"Festejamos 45 años de ofrecer a la comunidad profesionistas en el área de biología y ecología comprometidos a su trabajo en diferentes áreas de interés social; por eso es que queremos celebrar a lo grande, buscando siempre fomentar la calidad académica”, acotó.

El enlace para ingresar al portal oficial del Congreso, se encuentra disponible a través de http://www.codibio.com.mx/2020/.