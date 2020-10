'Se está acabando el tiempo'; anciana de 104 años pide que la dejen ver a su familia

Su nombre es Mary Fowler, tiene 104 años y reside en un hogar para adultos de la tercera edad en Fife, Escocia, donde ha permanecido resguardada desde que comenzó a extenderse la pandemia en el mundo.

Desde entonces, Mary asegura que sólo ha visto a uno de sus hijos en una ocasión a través de una de las ventanas del recinto.

Un video viralizado en redes muestra a la anciana suplicando porque le permitan ver a su familia antes de morir.

"Se me está acabando el tiempo. Tengo que ver a mi familia", dice la anciana en el clip.

