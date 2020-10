Cierran penal de Ixcotel en Oaxaca; presentaba daños estructurales

La madrugada de este lunes, 906 Personas Privadas de la Libertad (PPL) que estaban recluidas en la Penitenciaria Central de Santa María Ixcotel, agencia municipal de Santa Lucía del Camino, fueron trasladadas a distintas prisiones en el estado, la mayoría al penal de Tanivet, en el distrito de Tlacolula.

Dichos traslados se efectuaron como parte del cierre definitivo de la Penitenciaria Central de Ixcotel, la cual de acuerdo con dictámenes de autoridades de Protección Civil presenta daños estructurales. Además, dichos traslados "se realizaron con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y salubridad necesarias; así como para lograr una efectiva reinserción social", informaron autoridades de seguridad.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social y, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN).

El cierre de la Penitenciaria de Ixcotel fue confirmado por el gobernador Alejandro Murat, quien en entrevista radiofónica señaló que no se registró ningún incidente y agradeció a las fuerzas armadas que participaron en el traslado, en particular al general "que nos dio todas las facilidades para que pudiéramos hacerlo de manera exitosa y segura, respetando sus derechos humanos, pero no sólo para los reos, también para la población de Oaxaca".

Murat afirmó que el cierre de Ixcotel es un paso muy importante para el estado, pues incrementará la seguridad.

Según los datos oficiales, fueron trasladas un total de 906 reclusos: 806 al Centro Penitenciario ubicado en San Francisco Tanivet; 50 al de Miahuatlán de Porfirio Díaz y 50al Centro Penitenciario de la Villa de Etla.

La dependencia de Seguridad Pública también destacó que el traslado fue realizado "en apego al procedimiento penal, en estricto respeto a los Derechos Humanos" y sin incidencia alguna.

"Con ello, la SSPO continúa implementando acciones en resguardo de la seguridad de las PPL, de sus familiares y del personal penitenciario. SSP Oax Policía Estatal de Oaxaca", informó la dependencia en un comunicado.

En enero pasado, cuando se informó que se trasladarían de prisión a los reclusos de Ixcotel, familias protestaron contra dicha medida. Incluso, interpusieron amparos contra el cierre definitivo y traslado de los reclusos al Penal Varonil de Tanivet.

Fueron los abogados, Eustolio Raymundo Vazquez Sumano y Norma Hernández Delgado los encargados de presentar los escritos para ampararse ante las acciones del gobierno estatal.

Poco después de las 9 de la mañana de este lunes, familiares de los reclusos que fueron trasladados comenzaron una manifestación a las afueras de la penitenciaria, misma que aún continúa.