Hasta 2021 abrirá EUA trámite para visas

En lo que resta del año no habrá trámites de visas para viajar a los Estados Unidos, informó el titular de la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Antonio Hernández, quien explicó que los trámites para pasaporte sí continúan realizándose.

El funcionario dio a conocer que se están espaciando más las citas, fijándolas en bloques cada media hora, citando menos por día.

Exhortó a la ciudadanía a no realizar en estos días semáforo naranja tramitar el documento para viajar, a menos que sea indispensable, y pidió que no lleven a niños a las oficinas para no exponerlos a un posible contagio de SARS-coV-2.

Sobre la tramitación de visas, explicó que fue cerrada esta gestión en los consulados norteamericanos de manera indefinida.

