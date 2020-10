En ISSSTE de Gómez Palacio, 'cierran puertas' a mujer que se ahogaba 'por COVID-19'

Por medio de redes sociales, se ha difundido un video que muestra a una mujer sufrir un supuesto ataque respiratorio derivado por COVID-19, a las afueras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

En las imágenes se aprecia a la mujer en compañía de quienes se presume son sus familiares a las afueras de la clínica, mientras la persona que graba alega que le dijeron 'que no había camas disponibles' y que por eso 'no pueden atenderla'.

"Aquí grabando en el ISSSTE porque no hay camas, no la pudieron atender los doctores (...) Se viene ahogando, no tienen cama, cerraron ya la puerta con llave", dice una mujer que continúa filmando.

Segundos después un hombre que acompañaba a la presunta paciente se dirige hacia la puerta principal exigiendo al personal médico que los dejen entrar, lo que provoca que salga una mujer de la clínica para brindarle atención a la afectada presuntamente por COVID-19.

Con palabras altisonantes, las personas que acompañaban a la mujer, reclamaron a los médicos exigiendo que ésta fuera atendida en el interior de las instalaciones de la clínica.

Antes de que finalice el clip es posible apreciar que la mujer es ingresada en una silla de ruedas a la clínica, mientras la discusión entre el personal médico y los acompañantes de la paciente continua.

Hasta el momento las autoridades del ISSSTE en Gómez Palacio, no han emitido ningún comunicado respecto a esta situación.