Cura reclama a feligreses las ‘escasas aportaciones económicas’ a su parroquia

Durante una misa dominical un cura aprovechó su sermón para reclamar a los feligreses sobre sus aportaciones económicas que dan a la iglesia de Cristo de Valdepeñas, ubicada en la provincia española de Ciudad Real.

En plena misa del pasado 4 de octubre, el párroco reclamó las ‘escasas aportaciones’ de dinero, ahora que la iglesia tiene una deuda a pagar, producto de las obras de rehabilitación del templo.

"Hay un señor que en los últimos ocho años me ha dicho más de 15 veces que me traerá su número de cuenta para cargarle la cuota, pero nunca me lo ha traído", se queja el párroco. "Cómo se puede tener la cara tan dura, la gente se piensa que somos tontos", agrega en su discurso.

"Yo me fijo en todo; que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto", aseveró el cura. "Yo sé quién da y quién no da, quién ha dado para la obra y quién no ha dado”.

La rehabilitación de la iglesia comenzó en 2012 y ha costado más de un millón de euros, más de 24 millones de pesos. Según explica el párroco, la mitad de ese dinero lo ha pagado la parroquia, mientas que otras instituciones y entidades privadas han contribuido con el resto, pero aún faltan pagar 80 mil euros, casi 2 millones de pesos.

El rapapolvo del cura de la parroquia de Valdepeñas (Ciudad Real)a los fieles es monumental 50000 Iberdrola,170000 el Ayuntamiento y 325000 el estado, además de las desgravaciones.Le parece poco? https://t.co/OOJ07YYghv pic.twitter.com/EpAeHmtB0E— Ibon Pérez (@ibonpereztv) October 26, 2020