Nace 'lady 40 pesos' tras insultar y negarse a pagar a estilista en Michoacán

Una nueva 'lady' ha surgido en redes sociales, tras viralizarse un video que muestra a una mujer insultando a una estilista al negarse a pagar el servicio recibido por parte de ésta.

Los hechos que se presume fueron registrados en una estética ubicada en Morelia, Michoacán, trascendieron después de que la clienta expresara desagrado por el servicio que la encargada le había brindado, lo que dio paso a los insultos contra la trabajadora.

"Estás bien pend... No estás tratando con bebés", expresa la mujer alegando que no le va a pagar a la trabajadora, a lo que ésta contesta que 'está bien, que no se va a morir por 40 pesos'.

Sin embargo, los insultos de la clienta continuaron agregando que la mujer que la atendió 'era una gata y que no iba a pasar de ahí', para segundos después pasar a las agresiones físicas.

El video finaliza con testigos intentando calmar a ambas mujeres.

En redes sociales, la mujer no se salvó de las críticas y burlas, siendo apodada 'lady 40 pesos' por la cantidad de dinero que se negó a pagar.