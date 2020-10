Cancelan Festival de las Ánimas en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, informó que debido a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, no se llevará a cabo el Festival de las Ánimas del Desierto que cada año se realizaba en Saltillo, al mismo tiempo que informó que se ha recomendado a los padres de familia, evitar que sus hijos salgan a festejar halloween.

Manolo Jiménez indicó que desde la pandemia, todas las festividades se han cancelado, esto con el fin de que evitar aglomeraciones de personas en un solo punto por varias horas.

Será en este año que no se realicen las festividades como la exposición de las "Calaveras Saraperas", el desfile de 3 mil 500 catrines y catrinas, el Pan de Muerto gigante y el monumental altar en las escalinatas del Barrio de Santa Anita.

El alcalde informó que en los últimos seis meses, todos los eventos masivos por los días festivos, han sido cancelados.

"No hubo desfile del 16 de septiembre, no hubo rodeo Saltillo, no hubo festival del aniversario de la ciudad", dijo. En relación a la fiesta de Santa Anita se va cancelar, pero se hará un pequeño altar.

"Hay una posibilidad de que no se haga un gran altar, pero eso genera que vaya gente, por lo que vamos a hacer un altar digno y bonito con la intención de que no haya flujo", indicó