El documental: un arma contra el olvido

Diez años después de que una bala le atravesó el cráneo y su cuerpo quedó expuesto como una mala metáfora frente a las grandes puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, la historia de Marisela Escobedo regresó como una herida abierta por medio de un documental que relata el calvario en el que se trasformó su vida luego de que su hija Rubí de apenas 16 años fuera asesinada y calcinada a manos de quien era su pareja: Sergio Rafael Barraza Bocanegra.

El material audiovisual de 109 minutos de duración dirigido por el documentalista mexicano Carlos Pérez Osorio, nos es más que una llaga que sigue supurando y que no logra el alivio. Por el contrario, la lesión es más grande producto de la impunidad y la falta de respuestas de un Sistema de Justicia Mexicano mal calibrado.

Por medio de una narrativa que camina de la mano de la incansable lucha que realizó Marisela Escobedo, el documental muestra la podredumbre de la justicia en México que permite que sean asesinadas 10 mujeres al día en el país y que la impunidad en este tipo de casos se mantenga en el 97 por ciento.

Las tres muertes de Marisela Escobedo es el título de este producto disponible en Netflix que se basa en la historia real y en la investigación de la periodista Karla Casillas, y que narra mediante entrevistas con hijos, familiares y activistas, la historia de una mujer que encontró su primera muerte el día en el que su yerno asesinó a su hija Rubí Marisol, la segunda cuando el Sistema de Justicia de México absolvió al homicida (aún con su confesión implícita) y la tercera cuando alguien accionó el gatillo detrás de su nuca.

Luego de su estreno el pasado 14 de octubre, este material audiovisual ha removido la rabia de una sociedad cansada de pedirle cuentas a un gobierno que parece rebasado por el contexto de violencia y que lejos de aclarar un panorama y diseccionar posibles soluciones, se hunde prendido de la bandera de la impunidad.

Y es que Marisela representó y representa la lucha de muchas madres que experimentan su primera muerte el día en que sus hijas son desaparecidas.

La cinematografía parece haber experimentado un resurgimiento comercial del cine documental como herramienta de crítica social y política. Claro es el potencial que tiene el género documental como forma de expresión sociocultural, pues a través de este formato se puede abordar diversas problemáticas que incidan sobre la sociedad civil desde una postura crítica hacia el poder.

Obras como Bowling for columbine, Fahrenheit 9/11, sicko, The corporation, an inconvenient truth, En el hoyo y Fraude, México 2006, por citar sólo algunas, han sido intensamente comentadas por los medios y, en algunos casos, premiadas con entusiasmo en diversos festivales de cine.

Según el artículo El desarrollo del cine y el video documental en la dinámica sociopolítica del México contemporáneo el uso de este formato con temáticas sociopolíticas como instrumento de análisis de la realidad y herramienta de cuestionamiento del poder, queda inserto dentro de una dinámica histórica mucho más amplia, la cual se definió con motivo de la represión al movimiento estudiantil de 1968 y que se profundizó con las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988 y con las subsecuentes transformaciones políticas y sociales que ha experimentado la sociedad mexicana durante los últimos años, las cuales han empujado a nuestro país por la ruta del debate crítico.

La ficción es un aspecto que no cabe en este género, pues lo que interesa es retratar una realidad lo más fiel posible, teniendo como principal actor a la sociedad que justamente vive en carne propia este contexto.

Varios son los lentes interesados en retratar los pliegues de la sociedad mexicana, que por su diversidad y pluralidad puede ser analizada y entendida desde diversos ángulos.

Por eso aquí te dejamos algunas recomendaciones de documentales que en los últimos años encontraron su producción en Netflix.

El día que conocí al Chapo (2017), consta de n tres episodios, en los Kate del Castillo cuenta su experiencia al conocer al capo de drogas Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" así como lo que sucedió antes y después de esa experiencia que le trajo consecuencias como no poder visitar México.

Los 43 (2019), es una docuserie de dos capítulos conducidos por Paco Ignacio Taibo II en el que se relata la historia de lo ocurrido durante el plagio de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

Mexicanos de Bronce (2016), escrito y dirigido por Julio Fernández Talamantes, este documental cuenta la historia de tres reclusos del penal Oriente de la Ciudad de México que quieren dejar su pasado atrás mediante la música y su iniciativa que comienzan al cruzar sus mientras están privados de su libertad.

Otra opción es el material titulado Tierra de Cárteles (2015), el cual es dirigido por Matthew Heineman quien retrata la existencia de los grupos de autodefensas en México como una alternativa de seguridad y justicia así como la situación de su entonces líder, Manuel Mireles.

Asimismo La libertad del diablo, es un impactante documental psicológico que nos enfrenta a los testimonios de víctimas y victimarios que forman parte del fenómeno de la violencia en México. El dolor de quienes lo sufren y quienes lo provocan se hace presente, contraponiendo los extremos de la violencia que se ha insertado en nuestro consciente colectivo.

Hasta aquí podemos concluís que el documental es una herramienta ´útil para retratar los aspecto de la humanidad, pero también para rescatar la historia, con la intención de ya no repetirla.