Ensayo sobre la cultura

El pretexto para cometer todos los desmanes que hicieron los conquistadores fue la de convertir a los indígenas al catolicismo. Ya hemos dicho antes que los españoles se asustaron al darse cuenta de los sacrificios humanos. Fueron tajantes al acabar con ello imponiendo la cruz a los conquistados, haciendo que sus ídolos rodaran por las escaleras de los templos. Cortés lo hizo al pisar tierras mexicanas y conocer un templo donde se acababa de sacrificar.

Desde un principio fue importante la presencia de las órdenes monásticas en las tierras americanas. Algunos se hicieron notar por su compromiso con la religión, como Motolinía, ejemplo de pobreza. Otros llegaron a exagerar en su defensa de los indios como de las casas, con la intención de que los españoles se volvieran, dejando vírgenes estas tierras. En algunas cosas fue contradictorio porque para que no se esclavizara a los indígenas llegó a proponer que se trajeran esclavos negros como un mal menor; Pero lo más importante es que también existieron los humanistas que formaron comunidades con cierta autonomía donde se podían desarrollar ideas sociales, que en aquellos tiempos se ponían de moda. Caso concreto, las utopías de moro, realizas por Vasco de Quiroga, primero en los hospitales de la fe y posteriormente en Michoacán en donde en cada pueblo se enseñaba un oficio artesanal que hasta nuestros tiempos de sigue cultivando y que es de admiración extranjera. En Michoacán hay dos tatas, Vasco de Quiroga es uno de ellos, el otro Lázaro Cárdenas.

No todo fue la explotación de los indios por los españoles. Los franciscanos y los jesuitas, se dedicaron a fundar misiones donde los indios, sobre todo los del norte, que eran errantes, pudiesen fijar una residencia. El Padre Kino en baja California y Sonora se hizo famoso por los poblados que fundó y por los cultivos que se fomentaron, como las viñas. Es obvio, que con el tiempo, se convirtieron en emporios y eso trajo como con secuencia que muchos celaran de ellos. El caso concreto de los jesuitas, se mostraban un poco independiente puesto que su obediencia se la debían al papa y no al rey, y utilizando este hecho, Carlos III los expulsó de sus territorios, viniéndose abajo las misiones por ellos fundadas. Este grupo de Jesuitas fueron conocidos como los humanistas. En sus escritos rescataron muchos elementos de la historia indígena y de su cultura.

Como bateadores emergentes entraron los franciscanos para continuar la labor de los Jesuitas, extendieron las misiones más al sur de California, teniendo ellos también problemas con los soldados que tenían otro punto de vista sobre lo que debía hacerse con los pueblos conquistados.

Fran Junípero Serra fue el Franciscano que hizo fundaciones antecedentes de lo que ahora son importantes ciudades como San Francisco o los Ángeles California. Introdujeron ganado y otros cultivos con la intención de dar a los indios maneras de vida más civilizada.

En el plano de lo cultural, cuando algunos religiosos se dieron cuenta de la importancia de los documentos indígenas que los soldados habían destruido por considerarlos demoniacos, se propusieron rescatarle y fundaron escuelas, como la de Tlatelolco a donde hacían acudir a los viejos y sabios de las familias indígenas para que reprodujeran sus códices y después traducirlos. Estos son los códices que ahora conocemos y que andan regados por Europa. Fue un trabajo etnográfico de primera. Sobresale Fray Bernardino de Sahagún. Por él conocemos que los aztecas tenían un lado ético y humano muy profundo a pesar de que su religión estaba basado en la guerra.

En Yucatán, Diego de Landa, Obispo, quien había sido culpable de la destrucción de códices, se propuso rescatarlos y escribió una relación sobre los mayas.

No se trata de aceptar o no la conquista española, como se puede aceptar o no la conquista de otros países imperialistas, en África y Asia. Desgraciadamente, la evolución del hombre se ha llevado a base de guerras, de la esclavitud, que no acabó hasta el siglo XIX, Las guerras actuales tienen las mismas intenciones, la de apoderarse de la riqueza de los otros y explotarlas. Con los españoles fueron los metales, hoy es el petróleo. También otros motivos de la guerra es imponer ideologías, en el pasado fueron religiosas, hoy son políticas.

Seguimos jugando los mismos juegos.