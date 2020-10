DICHOS DE SOR JUANA

ES VANIDAD DE LA VISTA

Sor Juana habla en sentido figurado e hiperbólico cuando en la sentencia anotada arriba menciona la ceguera ya que se refiere a no ver, a no mirar lo realmente valioso para el espíritu, aquello que lo enaltece y lo eleva a cimas superiores a su propio ánimo, que lo hace producir cosas ejemplares. Si para ello no sirve la vista parecerá que se tiene de ornamento, será como un accesorio frívolo, vacío, vano y, como adorno, sólo útil para la vanidad.

La sentencia se eslabona con varias otras con las que el personaje representante de la música tachona su monólogo inicial en el poema compuesto por la Décima Musa para festejar el cumpleaños de la virreina condesa de Galve, discurso tan constelado de sentencias que la aquí citada se concatena con otra (ya citada en otra parte) en la misma cuarteta: "Cegar por mirar al sol / es gloria del animoso / y es vanidad de la vista / la ceguedad de los ojos".

Las dos sentencias se complementan pero a la vez tienen autonomía para decirle al lector por una parte que es un triunfo el de quien se atreve a algo inusitado y, por otra parte, que las capacidades humanas se desperdician usándolas sólo como adorno sin emplearlas en algo enaltecedor.

El no mirar, no buscar, no aspirar a lo valioso es como tener las mejores cualidades sólo como ornamentación. La realidad está colmada de grandes obras espirituales y materiales creadas por la humanidad: sirven para emplearlas, pero también para tenerlas de ejemplo y punto de arranque en la edificación de una obra propia. Por no aprovechar las cualidades humanas en propósitos de verdadero valor y vivir con ellas teniéndolas nada más como adorno, Sor Juana dice: "es vanidad de la vista / la ceguedad de los ojos".