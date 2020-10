Su salud bucal

APRETAMIENTO O RECHINAR DE DIENTES

El "rechinar" de los dientes durante la noche es llamada bruxismo y es considerado un trastorno del sueño. Son hábitos para funcionales, que todos padecemos este trastorno, y muchos no se dan cuenta. Ya sea, rechinan o aprietan dientes. Así mismo lo pueden hacer durante el día, cuando se encuentran, preocupados, o tensos en el trabajo. Todo esto está ligada directamente al estrés y a la ansiedad. Durante el día, los problemas cotidianos a que nos enfrentamos generan tensión y ansiedad, que podemos controlar conscientemente, pero al llegar la noche e irnos a dormir, esta ansiedad emerge, debido a que estamos inconscientes en la fase más profunda del sueño. En términos generales, cada 90 minutos soñamos en periodos cortos de 3 a 5 minutos. Entonces la ansiedad acumulada aflora y sin darnos cuenta realizamos contracciones musculares (apretamos nuestros músculos), incluyendo los músculos masticadores. Al contraerse estos músculos bruscamente, nuestros dientes suenan, dando señal de una contracción muy potente. Durante el estado de inconsciencia que trae el sueño no podemos impedir que el estrés y la ansiedad acumulados emerjan. Esto implica por qué en ocasiones al despertar, nos sentimos más cansados que antes de irnos a dormir y además sentimos los dientes, el cuello, los brazos y hasta las piernas "adoloridos". Podemos sentir incluso dolor de cabeza en la frente y en la parte posterior. Cuando este trastorno del sueño se convierte en crónico, es decir, que está presente por mucho tiempo, se pueden presentar consecuencias de estas contracciones musculares, especialmente dolor en las articulaciones temporomandibulares, que están al frente de los oídos y donde se une la mandíbula con el cráneo. Esta articulación puede sentirse dolorida, puede producir ruidos como "tronidos" al abrir o cerrar nuestra boca, y provocar dolores severos al masticar o bostezar. En algunas personas pueden llegar a simular un dolor de oído. Otra consecuencia visible del bruxismo crónico o pronunciado es el desgaste de las superficies de contacto de los dientes. El bruxismo es un trastorno del sueño que no podemos curar, pero que sí se puede controlar. Sobre todo, podemos evitar el daño a las articulaciones, a los dientes y sobre todo a esa molesta sensación de despertar más cansado que antes de dormir. Ya son muchos los dentistas que están ocupados de estos y otros trastornos del sueño, incluyendo el ronquido. Es muy común que nosotros les informamos que está rechinando dientes o teniendo bruxismo y el paciente lo ignora. La mayoría se percata poniendo atención posteriormente, otros insisten que no es así y además no tienen ningún problema que les aqueje; no es necesario tener problemas con todo lo cotidiano diario es suficiente para aflorarlo en la fase profunda del sueño. En esta época de la pandemia, este problema se ha acrecentado. Los pacientes no se enteran, hasta que llegan a consulta, con un dolor muy fuerte en algún órgano dentario, o en su musculatura. Es a nivel mundial este problema, muchos órganos dentarios fracturados, que terminan en extracción, o lo mejor de los casos, en tratamientos de endodoncia, y rehabilitados con coronas. Las recomendaciones que nos dan para enfrentar esta situación de la pandemia, es "No tener miedo" este nos causara más problemas. A buscar muchas formas de relajarnos. La situación actual, la han padecido anteriores generaciones. Ya pasará.