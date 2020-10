Nuestros subagentes, disfrazados de ociosos… Perdón, de analista político, nos comentan que muchas cosas cambiarán radicalmente a partir del resultado de las sorprendentes elecciones del pasado domingo 18 de octubre, en las que de manera holgada el resucitado Partido Revolucionario Institucional increíblemente y contra todos los pronósticos ganó los 16 Distritos Electorales. Y es que no solamente se transformó la configuración política en la entidad, sino que al obtener la mayoría aplastante en el Congreso del Estado, el "góber" rijoso, epidemiólogo, experto en finanzas públicas y ahora alquimista electoral, Miguel Riquelme, tendrá mucho más amplia capacidad de maniobra al abrirse las posibilidades de tomar nuevas decisiones. Lo que los subagentes descifran es que si bien es cierto que en la capirucha del sarape estaba presionando para poner a su "gallo", ante el nuevo escenario político la flecha que apuntaba hacia el "joven maravilla" alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, que ya se veía despachando en el Palacio Rosa, presenta una marcada desviación, similar a la curva epidemiológica con la que nos tiene un día sí y otro también sudando frío el zar de la pandemia López-Gatell, es decir, cambió dramáticamente de rumbo. Y como dice el viejo y reconocido refrán: "del plato a la boca se cae la sopa", por lo que don Manolo tendrá que trabajar mucho más, y dejar de ampararse a la sombra del gobernador como hasta ahora, además de portarse bien y amarrar su ego bien fuerte. Si bien es cierto que el "góber" Riquelme sigue consintiendo a la capital del estado y a su alcalde, es claro que en un estado priista don Miguel ahora podrá seleccionar mejor a su sucesor llegado el momento y con las alianzas que claramente se ve que hizo con muchos de la oposición; es evidente que la tirada es sacar un solo proyecto fuerte contra Morena. Aunque al "góber" se le ve más tranquilo caminando por las calles, ya le leyó la cartilla a los becados electos de la próxima legislatura, pero por otro lado, como operador nato que es, a decir de los subagentes, no cabía de la dicha con la tremenda "aplanadora" que le pasó a Morena en Coahuila.

*************

Y continuando con la saga "Sin reelección no hay Paraíso", nuestros subagentes, disfrazados de magistrado que gana más que el presidente, nos reportan que sigue en el aire la moneda para saber si por fin las autoridades electorales le darán "luz verde" a lo que sería una segunda reelección para los alcaldes que están despachando desde el 2018 o de plano acabarán con sus sueños guajiros. El tema sigue vigente luego de que el pasado jueves, con la intención de evitar la fatiga y por exceso de trabajo (léase con sarcasmo), los magistrados del Tribunal Electoral revocaron el acuerdo del Instituto Electoral de Coahuila que resolvió "desfavorable" la solicitud de información del alcalde de San Juan de Sabinas en relación con la posibilidad de postularse para el periodo 2022-2024, ya que argumentaron que la respuesta del IEC fue "confusa". En pocas palabras, le endosaron a este último la responsabilidad de decidir tan espinoso caso que mantiene en ascuas a más de cinco ediles que ya no tienen uñas que comer y siguen interesados en continuar en la sagrada nómina. Por lo pronto, habrá que esperar al siguiente capítulo.

*************

Nuestros subagentes, que responden a la clave "Matute", nos reportan que aunque transcurren los últimos meses de la administración del alcalde Jorge Zermeño, nomás no logró hacer lo suficiente para que los funcionarios que puso al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con todo y su "Minipentágono"… Digo, el rimbombante "Centro de Inteligencia Municipal", en el que invirtió cerca de 60 millones de pesillos y que tiene 80 cámaras de vigilancia, dieran por lo menos medianos resultados. Y es que nadie sabe a ciencia cierta de qué ha servido el Centro de Inteligencia Municipal, donde no se deja entrar ni a las moscas, pues aunque el alcalde se comprometió en la inauguración a colaborar, compartir información y coordinarse con los otros niveles de Gobierno, nomás nada de nada. Es más, ni siquiera comparte sus radiofrecuencias con los sistemas de las corporaciones estatales. De ahí que muchos atribuyan a la falta de coordinación el incremento en robos a domicilio, el robo a negocios y la percepción de inseguridad que existe en la Zona Metropolitana, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Seguridad Pública Urbana del Inegi, por lo que en la más reciente reunión del subcomité de salud en la región, donde se reunieron varios empresarios y representantes de asociaciones, las lenguas viperinas se preguntan: ¿en la derrota que sufrió el partido del alcalde tuvo que ver el desempeño de Zermeño? Conste que es pregunta…

*************

A los que les leyeron la cartilla, porque parece que nomás no entienden la fatalidad de sus actos e irresponsabilidades, fue a los dueños y organizadores de eventos de esos que se disfrazan de cualquier actividad para hacerla "antro". Y es que el esfuerzo por aplanar la curva de contagios de la fastidiosa pandemia de COVID-19, y con ello evitar la saturación de hospitales, no sirvió de nada, ya que luego de los pachangones masivos que realizó el Campestre de Torreón, disfrazados de torneo de pádel y de golf, al igual que de la boda "fifí" de La Villas, se saturaron las instituciones médicas privadas y algunas públicas, como el Hospital General de Torreón, presentan ya un límite de pacientes con coronavirus. Las autoridades que encabezan el Subcomité de Salud en La Laguna regañaron y advirtieron a los encargados de estos giros que se irán contra los que se ostenten como organizadores de bodas, quince años, despedidas y demás, pues todo parece indicar que fueron esos recientes eventos los que hicieron que la cifra de contagios aumentara considerablemente. Y ahora que pasó la elección, como si se tratara de las siete plagas... Además del dengue y la influenza, hasta un caso de lepra se registró en la región.

Nuestros subagentes, disfrazados de vecino molesto del Campestre, nos informan que tal parece que a los administradores del club la advertencia les entró por un oído y les salió por el otro, ya que anoche estaban ingresando sillas, mesas y unas potentes bocinas para amenizar algún otro evento. Dicen que dieron órdenes a su personal de vigilancia y seguridad para que no dejen ingresar a los molestos inspectores del subcomité, bajo la excusa de que es un lugar privado, y con eso de que como está ubicado en un sector privilegiado y no en una colonia popular, pues se pasan la ley por el arco del triunfo, como si en las colonias "fifís" el virus no contagiara.

*************

Y de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de recibos de nómina, quien anduvo muy activo en tierras laguneras fue el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, Hugo Morales, quien con su clásica imagen de hombre recto e imparcial estuvo emitiendo recomendaciones al por mayor en su papel de verdugo, sin embargo, a decir de los subagentes con documentos en mano, el actuar de don Hugo dentro de la comisión tiene entredichos delicados; y es que los informantes aseguran que el presidente de la CEDH de Coahuila se aprovechó de las influencias que le otorga su cargo para acomodar a su esposa de la nómina de la Comisión, donde cobraba la nada despreciable cantidad de treinta y cinco mil pesillos al mes bajo el cargo de coordinadora a la nómina de la Secretaría de Salud que tiene a su cargo el distraído doctor Roberto Bernal, lea usted bien, con nada más ni nada menos que setenta y seis mil pesillos mensuales, aunque usted no lo crea, cantidad que ni el especialista más picudo en COVID-19 o aquel personal del sector salud que hace frente a la fastidiosa pandemia la gana, por lo que resulta indigno que mientras simples mortales no tienen trabajo, o no completan para pagar los recibos con la crisis económica que nos trajo la pandemia, otros se aprovechen de su cargo para sacar provecho, comprobando además que definitivamente las ONG además de decorativas son una costosa carga al erario público.