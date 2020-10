EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ÉTICA

¿Cómo nos ha golpeado la pandemia en nuestros negocios? ¿Qué tan difícil es emprender durante el tiempo que estamos viviendo? ¿Podemos ser éticos para lograrlo?

El pasado 15 de septiembre en Vibremospositivo hablamos de estos temas que hoy en día nos retan. Comenzamos meditando desde Uruguay con Adriana Rodríguez para equilibrar nuestros centros energéticos y volver a nuestro centro.

Nuestro gran invitado fue René Bendaña, desde Honduras, emprendedor, empresario, CEO y fundador de Salut, empresa dedicada a crear bebidas nutritivas y jugos caseros.

René nos comparte que desde chico trabajó de manera independiente: Tuvo muchos negocios e intentos que se convirtieron en fracasos, pero él tiene la siguiente filosofía: "Una persona no es emprendedor si no ha fracasado, es una condición estricta para ser exitoso, ya que de esta forma podemos aprender, para ser emprendedor hay que tener confianza en uno mismo".

René nos comparte que una de las claves de su éxito es rodearse de personas con una actitud proactiva y que te ayuden a salir adelante.

El ser emprendedor es difícil pero no es imposible, hay que tener tolerancia al dolor y también no hay que dejarse llevar, a menos que sea con fundamento, de comentarios negativos y pesimistas de los demás, ya que nos hablan de sus limitaciones, no de las nuestras, pero en ocasiones eso nos puede afectar.

Su empresa Salut, especializada en producir jugos naturales, empezó como un emprendimiento y ya tiene seis años. René comenzó a vender jugos desde casa, en una cochera y así, empezó a crecer, poco a poco, para más tarde poner un local.

René nos recomienda, que el que quiera ser emprendedor tienes que educarse en administración y contabilidad también es muy importante ser paciente.

Hay que tener visión y tener cuidado, ya que hay una línea fina entre la fe y la imprudencia.

Según René, si hay una buena idea de negocios, el primer círculo donde hay que buscar y pedir opinión es la familia y después las amistades.

René ha tenido momentos con su empresa en el que quiso dejar todo atrás pero no se ha vencido y ha seguido adelante, hay que ser valientes y estar positivos y aliarse con personas que le aporten valor a nuestras vidas.

Gracias, René por demostrarnos que cualquier puede tener una idea, pero hay que tener valor y coraje para hacerla en grande, que los fracasos son maestros y que podemos lograr todo lo que nos propongamos.

Gracias por ser un referente en la región sobre emprendimiento y ética, e impulsar e inspirar al mundo a que las cosas se pueden hacer siempre de buena fe.

Sin duda, un ejemplo para Honduras y para el mundo

