Mario Delgado gana dirigencia de Morena

Mario Delgado será el nuevo dirigente de Morena tras darse a conocer los resultados de la tercera encuesta para elegir a la cabeza de ese partido político, en la que obtuvo 58.6% de las preferencias y se impuso así a su rival, Porfirio Muñoz Ledo, quien alcanzó sólo 41.4% de las preferencias, de acuerdo con el anuncio de este viernes del Instituto Nacional Electoral (INE).

El levantamiento de la encuesta concluyó este jueves y fueron en total 4 mil 500 cuestionarios los que aplicaron tres casas encuestadoras. Este viernes la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE dio a conocer los resultados en sesión extraordinaria. Se precisó también que la estimación de Porfirio Muñoz Ledo quedó en 41.4%, y que los límites tanto inferior como superior de cada candidato no se traslapan, por lo que hubo certeza estadística del triunfo de Delgado.

Tras darse a conocer los resultados en redes sociales comenzaron a circular una serie de imágenes a manera de campaña en la que se llama a la unidad.

La campaña de unidad, comenzó a partir de que se dio a conocer este fallo, con mensajes como "Ganó la unidad" y "La unidad venció y fue por delante en la elección del pueblo: ahora tenemos un rumbo claro con #MarioPresidenteDeMorena".

Luego de conocerse los resultados a la presidencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo dijo que no reconoce los resultados de las encuestas.

Informó que la siguiente acción que tomará es apelar a un Congreso Nacional interno como partido, mismo que, afirmó ya está en marcha, porque ya se comunicó con Bertha Luján, presidenta del Consejo y con la secretaria electa Citlalli Hernández, mismas que lo apoyan.

"Yo no reconozco el resultado de estas llamadas encuestas porque no es obligatorio para el partido, porque no es constitucional, no es legal, eso es una falsedad, estos resultados no significan el triunfo de ningún candidato y nos vamos a un recurso legal que es un Congreso del partido", señaló.

Muñoz Ledo señaló que este anuncio hecho por el INE es la culminación de una serie de trampas, ya que hace cinco semanas se mantenía con ventaja de dos a uno y que los resultados de las encuestas presentadas son anticonstitucionales.