Respeta Ramírez Cuéllar resultados de encuesta sobre dirigencia de Morena

El actual dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que respeta el resultado de la tercera encuesta que levantó para definir quién lo sucederá en el cargo.

Ahora esperará a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le notifique, para hacer el proceso de entrega-recepción.

"Yo respeto lo que dijo el INE y ahora esperaré a que el Tribunal Electoral me notifique. Yo siempre he respetado las decisiones del INE y del Tribunal, aunque no siempre esté de acuerdo", señaló.

En entrevista, Ramírez Cuéllar subrayó que busca se factor de unidad y trabajar con la militancia para fortalecer el partido rumbo al 2021.

Cuestionado sobre la confianza en el sondeo levantado por 3 casas encuestadoras y que le dieron el triunfo a Mario Delgado, prefirió dejar a los especialistas que sean quienes revisen los datos y se expresen.

Ramírez Cuéllar mencionó que apenas deje la presidencia de Morena, se reincorpora a su espacio en la Cámara de Diputados.