'No vamos a ser tapadera de nadie', dice Sheinbaum de investigaciones contra Mancera

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no solapará a nadie que esté involucrado en los casos de corrupción que investiga la Contraloría General capitalina.

Prometió que las investigaciones llegarán hasta donde tengan que llegar, pero pidió que "todos los juicios que se hagan también sean con toda justicia y con toda información".

"Estamos en contra de la corrupción y no vamos a ser tapadera de nadie. De nadie, pero tienen que hacer las investigaciones de forma adecuada para poder sancionar", comentó.

Sobre la inhabilitación del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para ejercer el servicio público en la Ciudad de México por un año, que la Contraloría Capitalina notificó el 6 de octubre, Sheinbaum Pardo comentó que es una decisión de la dependencia a cargo Juan José Serrano y que el ahora senador está en su derecho de impugnarla.

"Pues cada quien está en su derecho de impugnarlo. Nuestro objetivo de erradicar la corrupción, pues tiene que ver con el trabajo permanente que hace la Contraloría y que nuestro deseo es que se siga incrementando para las acciones que se cometieron previo a nuestro gobierno y cualquier cosa que se pueda presentar de algún funcionario público de alcaldías o de cualquier entidad que cometa algún acto de corrupción y el trabajo que hace la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México", dijo.

En cuanto a las propiedades de Luis Serna, exsecretario particular de Mancera Espinosa, que aparentemente obtuvo cuando fue funcionario y de la que se informó, Sheinbaum confió que no habrá impunidad y que no se trata de un problema político, sino de la pelea contra la corrupción.

"Este no es un problema político o es político en el sentido de que tiene que erradicarse la corrupción. Es una política en el sentido de política pública, de que nosotros estamos en contra de la corrupción porque, como dice el presidente, es un terrible daño que ha hecho históricamente la corrupción a nuestro país y también hubo muchos actos de corrupción en la administración pasada en la ciudad y por eso hay órdenes de aprehensión contra funcionarios y hay funcionarios inclusive que están recluidos, exfuncionarios públicos", afirmó.

"Entonces, mi opinión es que tiene que erradicarse la corrupción y que no puede haber impunidad en este caso, pero, en particular, sobre cada uno de los casos tiene que establecerse de manera adecuada la información y el debido proceso", finalizó.