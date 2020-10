Escupe a joven por pedirle que use cubrebocas y la lanzan del camión

La reacción del chico generó aplausos en las redes sociales, pues al recibir la agresión, se levantó y aventó a la mujer del camión, ocasionando que se golpeara las rodillas y manos contra el asfalto.

El sargento Clint Hampton de la policía de Vancouver expresó a los medios que se encuentran investigando el video para lograr dar con la mujer que realizó la agresión sanitaria al joven pasajero.

En Twitter, el video de la agresión ya acumula más de 6.1 millones de reproducciones en poco tiempo.

Reason number 251 not to take @TransLink during a pandemic.

So much for mandatory masks ‍♂️#bcpoli#vanpoli#vancouver pic.twitter.com/LDiIcXIHhe