Memes 'inundan' a Canal 5 tras concurso de dibujos de 'Catalina la Catrina'

Nuevamente Canal 5 vuelve a robarse la atención de la red, pero en esta ocasión gracias a un concurso de dibujo que lanzó hace unos días por el Día de Muertos con su personaje animado de 'Catalina la Catrina', pues ésta se volvió objeto de memes y 'víctima' de artistas que dieron rienda suelta a su imaginación.

El concurso que estaba enfocado originalmente a niños, consistía en dibujar a 'Catalina' y publicarlos a través de Twitter con el hashtag #CatalinaLaCatrina, para que los mejores aparecieran en televisión durante los cortos de dicho personaje.

Sin embargo, dicha convocatoria no tardó en volverse 'víctima' de internet con dibujos de artistas que colocaron al personaje en situaciones no apropiadas para todo público, termino conocido popularmente en la red como NSFW ('Not safe/suitable for work' o en español 'No apropiado para el trabajo'), debido al contenido pornográfico que puede contener.

Ante esto, Canal 5 terminó por borrar la convocatoria de Twitter al poco tiempo, detalle que dio pasó a diversos memes respecto a la situación.

Canal5 hace una dinámica genial de hacer fanart un personaje para niños Su único error fue hacerlo en Twitter Les cayeron tantas profanaciones que tuvieron que borrar la publicación No se que esperaban que sucediera#CatalinaLaCatrina pic.twitter.com/YbqDarrZ9z — GcDionin (@GDionin) October 22, 2020

Canal 5 no resistio el estilo neutron pic.twitter.com/7lvZl4fvXK — The Accel Art (@_AccelArt) October 22, 2020

Pobre canal 5 se pasaron de verga con su mona xd Literalmente dijeron "gente queremos ver sus habilidades para enbellecer a esta catrina" Pero no contaron con que también hay gente con la habilidad de ponerla en cuatro xddd pic.twitter.com/T91hLRoGmU — Albert: Right back at ghost (@WerewolfAlbert) October 22, 2020

Canal 5 viendo todo el porno que le están haciendo a Catalina la Catrina.#CatalinaLaCatrina pic.twitter.com/muTBsi2Tl9 — ღ Kakunsa ღ (@LapisLazuliU2) October 22, 2020

Canal 5 anuncia concurso de dibujo #CatalinaLaCatrina Regla 34: pic.twitter.com/idaWezkDmz — TicovzkiXD (@TicovzkiXD) October 22, 2020

Canal 5 viendo todos los dibujos de #CatalinaLaCatrina pic.twitter.com/PiVRFoBaMc — iron geek (@irongeek4) October 22, 2020