Fiesta de cumpleaños con temática de funeral sorprende hasta al festejado

Skylar decoró como si en efecto Eli hubiera muerto; ambientó como si se llevara a cabo un velorio, puso al centro una especie de ataúd y les dijo a los invitados que al llegar el festejado, lo ignoraran, para que fuera como si Eli se tratara de un fantasma, detalla el diario Mirror.

“Me dijo que íbamos a ir a cenar y que tenía que vestirme formal”, recuerda Eli, quien comenta que le sorprendió la creatividad de su ahora esposo.

"Después de darme cuenta de que me ignoraban, me senté en una de las sillas y miré el servicio funerario. Fue tan encantador, divertido y morboso y me encantó cada segundo", agrega el cumpleañero, quien añade que la ceremonia duró 30 minutos y después se celebró una fiesta más común, en la que la gente dejó de ignorarlo.

In 2017 my husband (then boyfriend) threw a surprise funeral for my birthday because “people shouldn’t have to die in order for their friends to gather and say why they loved them.” He instructed everyone to ignore me so it would be like I was a ghost visiting my own wake. pic.twitter.com/bQkzjW4w8Q