Asegura AMLO que estrategia contra COVID-19 'ha funcionado en general'

Ante la amenaza de un rebrote de casos de contagio por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia de salud para atender la emergencia ha funcionado en general y señaló que lo que se debe de impulsar es seguir convocando a la población a que siga atendiendo las medidas de prevención.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal destacó que el gobierno federal no ha implementado medidas coercitivas, como toques de queda, sino que se confía en que la gente sea responsable y toma las medidas necesarias para evitar el contagio.

"Nos está funcionando la estrategia en general. Lo que tenemos que hacer es seguir convocando a todos a cuidarnos, sin medidas autoritarias, porque es otra de las características que hemos hecho, no ha habido toque de queda".

En Palacio Nacional, el mandatario comentó que ayer habló por teléfono con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien le informó que en su país hay rebrotes de la pandemia, y que les está costando trabajo el que la gente vuelva a sus casas.

"En Francia hay toque de queda, nosotros estamos más en la idea de que se convenza a la gente y se ha logrado porque el pueblo de México es excepcional, es mucha pieza, es un pueblo pues con mucha cultura, un pueblo muy responsable. Aquí lo vemos, en la capital y en todos lados, vamos a seguir insistiendo en que debemos de cuidarnos, no confiarnos, que la gente por sí misma tome las medidas de cuidado, que no tengamos que recurrir a medidas disciplinarias pues".

El presidente López Obrador pidió a la población no confiarse y seguir con las medidas de sana distancia y las recomendaciones que han difundido las autoridades sanitarias.

"No hay que confiarse, hay que seguir con la sana distancia, hay que continuar con las medidas de higiene, todo lo que se ha recomendado, todo lo que ha dicho durante muchos días aquí el doctor Hugo López-Gatell. Ya todos hemos aprendido a cuidarnos, entonces vamos a actuar así y también las estrategias que se están aplicando de ir casa por casa, se está haciendo aquí en la ciudad y en otros estados para detectar a tiempo a quienes están infectados, convencerlos de que no se esperen a la casa y vayan a los hospitales, que no lleguen ya cuando están más afectados, todo eso es lo que vamos a continuar", agregó.