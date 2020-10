'La democracia no es cara', dice AMLO del costo de consulta sobre expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el que consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) hayan comentado que el costo de la consulta ciudadana para juzgar a expresidentes podría ser de 8 mil millones de pesos fue con la intención de influir para que no se realizara esta consulta, con el mensaje, indicó, de que la democracia es cara, pero "lo que es muy caro es la dictadura, la democracia no es cara".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que buscará ponerse de acuerdo con el INE para encontrar los mecanismos para que la consulta no cueste tanto, y entre estas medidas podría ser el que ciudadanos participen de manera voluntaria en este ejercicio, como se hace en los procesos electorales.

"Falta hablar con los directivos del Instituto Electoral en su momento para que todos ayudemos y, que incluso, participen los ciudadanos de manera voluntaria y se pueda reducir sustancialmente ese costo que estima el INE. Yo pienso que podría hacerse con la colaboración de todos y esto significaría no gastar esos recursos", dijo el mandatario.

"Creo que se hizo un presupuesto antes de tiempo, e incluso todavía en la Corte no había validado la consulta, no había validado que era constitucional y ya se había dado a conocer este presupuesto excesivo, desde mi punto de vista, un poco para tratar de influir y decir no hay que hacer la consulta, con el mensaje de que es muy cara la democracia. No es cara la democracia, lo que es muy caro es la dictadura, la democracia no es cara, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo".

En Palacio Nacional, el mandatario recordó que cuando hay elecciones participan ciudadanos como funcionarios de casillas, por lo que para la consulta se puede hacer algo similar.

"Hacer una convocatoria en ese sentido y los partidos, y los gobiernos municipales, estatales, federales y la sociedad pueden ayudar mucho a que no cueste tanto".

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador manifestó que se debe avanzar en la democracia participativa.

"Los importante es que se tome en cuenta al pueblo, que se consulte al pueblo, hay que mandar obedeciendo y hay que dar ese paso hacia la democracia participativa, no quedarse solo con la democracia representativa, no es que cada seis años haya elecciones y votamos, a quienes elegimos que hagan lo que consideren, a veces hasta tomando decisiones contrarias al pueblo".

"Vamos a esperar en su momento para ponernos de acuerdo con el INE para que no cueste tanto este ejercicio democrático", agregó.