SOBREPONERSE A LA ADVERSIDAD

¿Cuántas veces hemos sentido que no podemos más, se nos cierra el mundo y queremos tirar la toalla? ¿Cuántas veces descubrimos que somos capaces de levantarnos y de reinventarnos?

El pasado 10 de septiembre en Vibremospositivo trabajamos este tema a profundidad, primero meditamos con la lagunera Erika Salgado, life coach, quien nos ayudó a conectarnos con nuestro chacra raíz, estando presentes en el aquí y ahora, lo cual nos ayuda a tener claro nuestros objetivos, nuestras vivencias, entenderlas y evolucionar.

Nuestro gran invitado fue el increíble Steven Sibaja, cantante costarricense que nos enseñó a como sobreponernos a la adversidad.

Steven desde muy pequeño estuvo muy representado con la música, la cual utilizó para expresar sus emociones, liberar frustraciones y estrés, expresándose.

¿Cuántas veces nos cuesta hacerlo? ¿Qué herramientas utilizamos para comunicar lo que sentimos?

Steven estudio ingeniería industrial y con eso sustento la música, nos contó que su carrera profesional le ayudó a potenciar su sueño: la música.

Decidió participar en el reconocido programa La Voz México, y arriesgarlo todo. No fue fácil, fue un tiempo donde él se tuvo que preparar y dejar su país. Allí aprendió sobre las adversidades. Durante las audiciones él no tenía mucha confianza en sí mismo, pero todo esto cambió cuando llegó el momento de la verdad y se voltearon las 4 sillas de grandes cantantes Ricardo Montaner, Lupillo Rivera, Yahir y Belinda, con esta última trabajó en su equipo. Steven logró avanzar pero no ganó la competencia. Regresó a Costa Rica, y se sentía más seguro con la experiencia vivida, por lo que lo volvió a intentar, y gracias a un amigo que lo ayudó económicamente, se fue a Los Ángeles a hacer otro casting: La Voz Estados Unidos, él siguió insistiendo con sus sueños y lo volvió a lograr, esta vez, siendo parte del equipo de la reconocida cantante Alejandra Guzmán, llegando a semifinales.

Durante el programa también nos acompañó nuestro querido amigo Johnny Molina, de Los Sabaneros de Aniceto Molina desde Texas, USA, él es cantante de cumbia y nos deleitó con una canción. También se incorporó mi hermano Erick Navarro Gutiérrez, coach y director de capacitación de la cadena Hard Rock, quien nos deleitó con su rock y nos confesó que él está en el proceso de participar en La Voz México, ¿coincidencia, o vibración?

Terminamos el programa con la increíble voz de Steven Sibaja, quien nos cantó en vivo un par de canciones.

Mientras cantaba, yo observaba y veía a un joven exitoso con un talento increíble, sin duda lo seguirá intentando una y otra vez hasta lograr sus sueños, al igual que Jhonny Molina y Erick.

Gracias hermanos por demostrarnos el valor de la perseverancia y la disciplina, gracias Jhonny por seguir el legado de tu padre con valentía y gracias Erick por soñar en grande.

Steven sin duda eres un ejemplo al demostrarnos que podemos levantarnos una y otra vez, podemos hacer sonar nuestra voz tan fuerte como queramos siempre que nos lo propongamos y teniendo claro a donde queremos llegar.

¿Y tú, sigues luchando por tus sueños? Cuéntame a [email protected]