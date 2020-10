Amaga con reforma energética

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió en definitiva el acuerdo que modifica las reglas de energía renovable a privados, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó el presentar una reforma constitucional en materia energética.

"Vamos a ver si no hay otra instancia para defender el interés público, si es necesario propondría en su momento una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales y para que el interés del pueblo esté por encima de intereses personales o de grupos".

En su conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que su gobierno no actuará con medidas autoritarias sino en la legalidad.

"Antes no había Estado de derecho, era un estado de chueco, de cohecho, bueno se ha llegado a decir que era un narcoestado, un narco gobierno".

Insistió en que durante los gobiernos neoliberales se abusó mucho porque la intención era dejar el mercado de los energéticos al sector privado, acabar con Pemex y la CFE. "Nosotros no estamos de acuerdo".

"En el extremo del descaro, el expresidente (Felipe) Calderón fue nombrado consejero de Iberdrola, entiendo que con la nueva política de rescate de Pemex y CFE no estén conformes, pero nosotros no vamos a ceder en este asunto porque tenemos que defender el interés público, del pueblo y de la nación".

Sobre la decisión de Ibedrola de no invertir en México hasta que no haya certidumbre jurídica, el Presidente dijo que entendía que estén inconformes con la nueva política energética.

"A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos o, para no ser tan tajante, los únicos negocios a los que se les debe de dar toda la atención es a los negocios públicos, porque somos servidores públicos".

El presidente López Obrador advirtió que el gobierno no es un comité al servicio de grupos privados, particulares, de corporaciones, de bancos, sino al servicio de los mexicanos.

"Entonces, ellos no aceptan esta nueva política y por eso tenemos protestas y por eso El País, este periódico español que defiende a estas empresas, nos ataca un día sí y el otro también, pero ahora sí que hasta les ofrecemos disculpas por lo que estamos haciendo, ojalá y un día nos comprendan".

Señaló que si surge un grupo como Frenaaa, ahora que nació ese grupo de Carlos X. González (Si por México), "es lógico porque ellos estuvieron apoyando toda la política privatizadora. Desde Salinas, su papá era el asesor económico de Salinas, ellos se beneficiaron con plantas eléctricas porque, no hay que olvidar, hace 20 años no había empresas particulares que generan energía eléctrica".

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) congelará los trámites o permisos a proyectos eléctricos de la iniciativa privada, tras la suspensión que otorgó la Corte al decreto de política de confiabilidad del Sistema Nacional Eléctrico, dijeron especialistas.

Claudio Rodríguez Galán, socio de la práctica de Energía de Thompson & Knight, dijo que con la decisión se suspende la política de confiabilidad eléctrica de forma definitiva hasta que se resuelva de fondo el asunto, lo que podría tardar uno o dos años.

"La política está en una congeladora... desafortunadamente, como estamos en un Gobierno que no respeta el Estado de Derecho, lo que hará es continuar con lo que hemos visto: el congelamiento de permisos diferentes por parte de la CRE.

"También manifestaciones expresas de los comisionados diciendo que resuelven conforme a las instrucciones del Presidente, la política ideológica buscando frenar el desarrollo de México, el desconocimiento absoluto del beneficio económico-social-ambiental de las renovables, y el uso político de la energía para fines electorales de 2021", expuso Rodríguez.

La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional fue publicada el 15 de mayo por la Secretaría de Energía, pero la Cofece lo impugnó por considerar que invade atribuciones y daña la competencia del mercado eléctrico.

Rosanety Barrios, especialista del sector energético, comentó que la suspensión es un reconocimiento de que se está violando la Constitución al implementar la serie de medidas que tienen implementadas y que buscaron darle un fundamento legal.

"El intento de detener todo, sin cambiar la Constitución y sostenerlo de una política pública era legalmente imposible.

"El problema es que hay un Gobierno que, de manera previa e independiente a esta política, estaba violando el marco legal al no otorgar permisos, todo eso lo tenemos y no parece que lo vayan a corregir (...) y no hay fundamento legal, es una posición ideológica".

José María Lujambio, abogado especializado en energía, dijo que la política ordenaba a la CRE y al Cenace realizar ciertas acciones, pero con la suspensión de la Corte los órganos deberían seguir ejerciendo sus funciones de manera "normal".

Pero ello no es un incentivo para regularizar los trámites que se tenían pendientes.