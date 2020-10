A pesar de que la panista Martha Estela Romo le obsequió una urna fúnebre al titular de la Secretaría de Salud (Ssa) y le reclamó las más de 87 mil muertes por Covid-19, Jorge Alcocer Varela, dijo no sentirse agredido durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

"No sentí agresión alguna, agradezco que tengamos esta nueva forma de manejo en las comparecencias, bueno, voy a centrarme en dos o tres respuestas, porque son 25 preguntas que me han hecho, pienso que ni en dos horas podría dar respuesta", señaló.

Al entrar en materia, el funcionario resaltó que el desabasto de medicamentos oncológicos no es una situación exclusiva de México, pero que el país cuenta con 25 de 31 fármacos que están en riesgo de escaseo, adelantó que las autoridades sanitarias han iniciado procesos de compra en Alemania, Inglaterra y Reino Unido.

"De estas seis claves, una es la epirubicina en sus dos soluciones, así como el metotrexato intravenoso, los demás existen, están llegando a los estados donde se requiere, cinco que están pendientes, están en proceso de compra en Alemania, pero no nos hemos quedado solo con eso, y que puedan ser insuficientes, sino que también buscamos en Inglaterra y en Reino Unido, la mayor parte de ellos están asegurados por Alemania, vamos a reforzar en Inglaterra y en estos días lo vamos a reforzar con compras en España".

Resaltó que la complejidad del tratamiento de cáncer no es reciente, ni del sexenio pasado, sino que inició en 2004, cuando aumentó la incidencia de esta enfermedad en menores de edad, resaltó que ha habido falta de apoyo en la producción de los medicamentos además de malas prácticas evaluadas y sancionadas por el mal mejor de venta y distribución.

"Estamos tomando y revitalizando la distribución a partir de Birmex, para que la distribución que pidieron sea asegurada".

En su participación, Juan Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comentó que 25 entidades federativas han requerido medicamentos oncológicos, pero ya fueron distribuidos, enfatizó que no existirá en el país un desabasto de estas medicinas.

"Ya tenemos esos medicamentos y no vamos a tener desabasto de medicamentos oncológicos, pero vean porqué hay desabasto, me remito a 2019, laboratorios Pisa en México monopolizaron estos medicamentos, derivado de una vigilancia, se observó que el corporativo era proveedor de 25 claves para el sector salud, los demás laboratorios cancelaron sus registros o ya no los fabrican, Cofepris suspende en mayo la línea de fabricación de metotrexato y en octubre suspende la línea de fabricación de claves oncológicas", finalizó.