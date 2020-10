Corrupción en venta de terrenos de Fonatur 'era un cochinero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la corrupción que existía en la venta de terrenos públicos por parte del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) “era un cochinero”, y acusó que en los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón fue cuando se vendieron más terrenos a precios "de ganga".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en el gobierno de Vicente Fox se vendieron terrenos cerca del aeropuerto de Cancún en 70 pesos la hectárea "ni lo que cuesta un metro de alfombra".

"Era, ofrezco disculpas por la mala expresión, era un cochinero. El caso de la venta de terrenos de Fonatur, tengo claro y hay pruebas de cómo durante el gobierno de Fox se vendieron terrenos como a 10 minutos cuando mucho del actual aeropuerto de Cancún, manglares, creo que como 200, 300 hectáreas a 70 pesos el metro cuadrado, ni lo que cuesta un metro de alfombra".

En Palacio Nacional, y ante esta situación, el presidente López Obrador anunció que se está revisando la situación en que se encuentran los Tribunales Agrarios, pues señaló que estos se encontraban en manos de "puro mercader, manejado por abogados, esos especialistas en el tráfico de influencia".

"Porque estamos hablando de playas, estamos hablando de terrenos que valen muchísimo dinero y se los fueron apropiando".

"Estamos revisando es la de los tribunales agrarios. Se apropiaron de las instituciones agrarias, en este caso de todo lo que tiene que ver con la Procuraduría Agraria y los más antiagraristas empezaron a apoderarse de estos tribunales. Les hablo del conservadurismo más rancio, tienen los tribunales agrarios para legalizar los despojos, las tierras ejidales, comunales, a tierras nacionales.

"Tengo que proponer a nuevos magistrados para los tribunales agrarios y no quería yo hacerlo porque tengo que nombrar tribunales administrativos. Imagínense todos los aparatos burocráticos que se crearon, que no están al servicio del pueblo, que no defienden el interés general", aseveró.