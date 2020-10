Juez federal da revés a Tomás Zerón; rechaza regresarle escoltas

Un juez federal dio un revés al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, ya que negó regresarle el servicio de escoltas a él y su familia.

Pese a que el Juez Quinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México había concedido la suspensión provisional a Zerón de Lucio para volver a asignarle el servicio de escoltas, al resolver sobre la suspensión definitiva decidió negar la medida para no dejar sin materia el juicio de amparo.

"Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, este Juzgador estima que no se surte la hipótesis normativa contenida en el artículo 147 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte agraviada pretende obtener efectos constitutivos a través de la presente suspensión y, de llegarse a otorgar la suspensión para dichos efectos ésta no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, ni aun de restablecerlas provisionalmente, sino que tendría efectos restitutorios de lo cual no resulta procedente ocuparse en la presente resolución", señaló el juzgador.

La demanda fue admitida el pasado 14 de octubre y en ella, Zerón de Lucio reclamó que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó retirarle el servicio de escoltas el pasado ocho de septiembre.

En la suspensión provisional el juez ordenó a la FGR restablecer el servicio de seguridad y protección que le fue asignado desde el 29 de septiembre de 2016 al exfuncionario y que vence hasta el 2024.

Este es el segundo amparo que el exdirector de la AIC tramita para recuperar su servicio de 24 escoltas, cuatro carros blindados y cuatro más de seguimiento para cuidarlo a él y a su familia.